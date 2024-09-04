На Южно-Украинской АЭС произошла авария? Что говорят в "Энергоатоме"

В Энергоатоме отрицают "аварию"

На Южно-Украинской АЭС якобы произошла "авария". Из-за этого один из энергоблоков "снизил выдачу" и может уйти на ремонт в скором времени.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он утверждает, что "авария" якобы уже спровоцировала увеличение графиков отключений света в Украине.

"Потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт. Следовательно, победные реляции Энергоатома по досрочно завершенным ремонтам должны не только радовать, но и пугать. Да, высоковольтные сети восстанавливаются и за пару дней будут в порядке (насколько это возможно). Но "сюрпризы от Энергоатома" предсказывать пока не удается. Поэтому к вопросу министра энергетики по защите распределительных устройств АЭС прилагается вопрос качества ремонтов. Если блоки будут вылетать зимой нам всем не поздоровится…", — утверждает он.

"Телеграф" решил прояснить ситуацию и обратился за комментарием к "Энергоатому", где опровергли информацию, распространяемую Харченко. Там заверили, что снижение мощности связано с последними российскими обстрелами.

"Говоря про "аварию", эти люди просто держат "аварию" у себя в голове. Они не понимают терминологию", — подчеркнули в госпредприятии.

Там пообещали позже дать официальное разъяснение ситуации на своих официальных ресурсах, однако добавили, что прежде всего речь идет о повреждении линий.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время массированной атаки РФ на Украину 26 августа от сети временно откючились сразу четыре энергоблока АЭС.