Министр энергетики соврал? В "Укрэнерго" подтвердили аварию на Южно-Украинской АЭС

Из-за инцидента в Украине вводились аварийные отключения света

В компании "Укрэнерго" подтвердили, что 15 июля на Южно-Украинской атомной электростанции произошло аварийное отключение одного из энергоблоков. Там также сообщили, что был поврежден блочный трансформатор.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он обнародовал ответ "Укрэнерго" на свой запрос об этом инциденте.

"15 июля 2024 года на Южно-Украинской атомной электростанции произошло внештатное событие, в результате которого были повреждены трансформаторы тока, что привело к разрушениям на ВРП 330 (открытом распределительном устройстве. — Ред.). В результате отключился первый энергоблок с нагрузкой 1000 МВт, линии электропередач. Произошло короткое замыкание измерительного трансформатора тока с последующим разрушением и возгоранием", – написал нардеп.

В то же время Железняк добавил, что таким образом министр энергетики Герман Галущенко соврал, когда заявлял, что авария на Южно-Украинской АЭС является российским фейком. Он предположил, что министр не знает, что происходит в сфере его ответственности.

Стоит отметить, что 18 июля директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что на Южно-Украинской АЭС физически сгорели два трансформатора тока. По его словам, это привело к отключению от сети одного из реакторов.

В свою очередь заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона заявил, что информация о сгоревших трансформаторах на Южно-Украинской АЭС – это ИПСО. Он подчеркнул, что распространение такой информации играет на руку врагу.

Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде, также заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС является фейком. По его словам, сначала эта информация появилась на российских каналах.

"То есть российские каналы… Потому что даже когда мы даем коммуникацию, мы никогда не указываем объект, мы никогда не указываем конкретную станцию или подстанцию, мы даем более обобщенно. На российском канале появилась эта коммуникация о Южно-Украинской станции, потом благодаря, я не знаю, я не хочу комментировать этих экспертов, оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок работает. Вопрос в том, зачем это делается. Я думаю, что этот вопрос мы должны переадресовать компетентным органам, которые должны работать с теми людьми и спрашивать, для чего они вносят в наше медиапространство российские нарративы", — отметил министр.

Стоит отметить, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что информация об аварии на Южно-Украинской АЭС – ложь. Там отметили, что атомные электростанции Украины, в частности, Южно-Украинская АЭС, работают без технических нарушений и в штатном режиме.