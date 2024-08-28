Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" рассказал, чего на самом деле россияне хотели добиться масштабной атакой

Как правильно написал Владимир Омельченко вчера, Россия не просто в очередной раз массированным и комбинированным ракетно-дроновым ударом 26 августа пыталась поразить Объединенную энергосистему Украины. Это были целенаправленные, но косвенные действия по поражению атомных электростанций Украины, которые обеспечивают более 55% производства электроэнергии в стране. Наши АЭС – остров стабильности энергетики Украины.

Что пыталась сделать Россия? Во-первых, вырубить наши энергоблоки, не прибегая к ударам непосредственно по АЭС или распределительным устройствам вблизи АЭС, а пытаясь уничтожить периферийные подстанции. Это своеобразный гибридный способ вырубки атомной генерации. Во вторых, параллельно Россия запустила мощную кампанию по дезинформированию МАГАТЭ и дискредитации Украины относительно положения на Курской АЭС.

Чрезвычайно оперативно был организован визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на российскую АЭС в Курчатове 27 августа. Несмотря на его заявление, что Курская АЭС работает в "режиме, близком к нормальному", глава Росатома Лихачев подает его визит как договоренность "…о немедленной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии как на Запорожье, так и в Курской области", обвиняя ВСУ в обстрелах АЭС. Другие некоторые двусмысленные высказывания Гросси (по риску ядерного инцидента относительно уязвимости реакторов типа РБМК) интерпретируются российской стороной как "МАГАТЭ на стороне России".

Россия, действуя косвенно, пытается обойти Статью 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям: Статья 56 "Защита работ и установок, содержащих опасные силы"

1. Работы или установки, содержащие опасные силы, а именно плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения, даже если эти объекты являются военными объектами, если такое нападение может привести к высвобождению опасных сил и, как следствие, серьезных потерь среди гражданского населения. Другие военные объекты, расположенные на этих работах или установках или вблизи них, не должны становиться объектом нападения, если такая атака может повлечь за собой выброс опасных сил из работ или установок и, как следствие, серьезные потери среди гражданского населения.

Подробные положения по обеспечению безопасности опасных объектов в ходе боевых действий содержатся в упомянутом выше Первом дополнительном протоколе 1977 г. (ГП I) к Женевским конвенциям, а также во Втором дополнительном протоколе 1977 г. (ДП II) и обычном международном гуманитарном праве. Атомные электростанции являются гражданскими объектами, и защищены от прямого нападения и репрессий (ст. 48 API; правило 7 CIHL).

В случае сомнений в том, используется ли атомная электростанция для эффективного вклада в военные действия, ее следует считать гражданской (ст. 52(3) API), даже в зонах конфликта (Комментарий МККК по API, пункт 2034). Обязательства сторон вооруженного конфликта постоянно заботиться о сохранении гражданского населения, гражданских лиц и гражданских объектов во время всех военных операций (ст. 57(1) API; правило 15 CI HL) особенно важно, когда речь идет об АЭС. Учитывая риск выброса радиации и последующие тяжелые последствия для гражданского населения, стороны должны проявлять чрезвычайную осторожность при передвижении войск, маневров и других военных действий вблизи таких объектов.

То, что я сейчас не вижу, это реакции на официальном уровне со стороны Украины. Тем более, что Россия блефует, потому что если бы угроза КурАЭС имела место на самом деле, то они выключили бы два работающих энергоблока, как правильно на это указывает Olga Kosharna.

Но нашим должностным ядерщикам что-то снова хочется большого строительства (читай – крадівництва), теперь на Чигирине. А МИД РФ в то же время обвиняет Украину в "ядерном терроризме", в то время как ее вооруженные силы захватили и контролируют крупнейшую украинскую АЭС, а ВСУ не демонстрировали в ходе Курской операции никаких намерений по захвату российской АЭС. Однако, опять же, с официального уровня мы не видим должной реакции и противодействия рашистским ядерным шантажистам.

Источник: пост Гончара в Facebook.