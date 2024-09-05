Зеленський вигадав, як отримати від союзників більше зброї: ЗМІ анонсували важливий візит

Він хоче особисто звернутися до учасників зустрічі

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Воно пройде у Німеччині на базі ВПС США.

Як пише Spiegel, Зеленський візьме участь у низці зустрічей у Рамштайні 6 вересня. Очікується, що він звернеться до західних партнерів України з проханням про подальші постачання зброї. У тому числі йтиметься про постачання ракет великої дальності та додаткові системи протиповітряної оборони.

Президент України, за даними видання, хоче особисто "ефектно описати всю серйозність ситуації" на зустрічі міністрів оборони держав, які підтримують Київ. При цьому участь Зеленського, наголошується в статті, додасть зустрічі в Рамштайні "політичного забарвлення", тоді як зазвичай там панувала "швидше робоча атмосфера" з обговорення спільних зусиль щодо максимального оснащення України військовою технікою.

На зустрічі в Рамштайні буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні він проведе зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим, який перед цим відвідував США. За даними видання, глави оборонних відомств двох країн обговорюватимуть надання Берліном зброї Києву, попри обмеження в бюджеті.

Нагадаємо, головним форматом, у ході якого союзники вирішують питання військової підтримки України, є Контактна група з озброєння "Рамштайн". Її 22 квітня 2022 року заснував міністр оборони США Ллойд Остін – тоді він запросив представників 40 держав для зустрічі на авіабазі Сполучених Штатів у Німеччині, щоб обговорити нагальні потреби Києва. Зустрічі міністрів під керівництвом американської сторони відбуваються щомісяця.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що якщо Росії не подобається страждати через надання Україні американського озброєння, яке прилітає по російських військах, Кремль може припинити війну і вивести з України війська. Так він відповів на погрози Лаврова, які озвучив після оприлюднення планів США передати Україні ракети збільшеної дальності JASSM.