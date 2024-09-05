Не только "Кинджалы" и "Калибры": чем РФ чаще всего бьет по мирным украинцам (инфографика)

Чаще всего армия РФ направляет на украинцев аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Три из четырех российских ракет атакуют в Украине гражданские объекты. Они летят на жилые дома, детские больницы, учебные заведения и электростанции.

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ) рассказал, какие ракеты чаще всего страна-террорист запускает по мирному населению нашей страны. Подробности появились на официальной странице Telegram.

Россия в своей жестокой войне против Украины применяют против гражданского населения такое оружие, которое предназначено совершенно для других целей.

Чаще всего армия РФ направляет на украинцев аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Стоимость одной такой ракеты стартует от $10 млн.

На втором месте — противокорабельные ракеты "Оникс". Их дальность полета по высотной траектории – 450-500 км. Цена одной ракеты Оникс составляет от $1,25 до $1,3 млн.

Третье место по частоте запусков занимает баллистическая ракета "Іскандер-М". Стоимость одной приблизительно $3 млн. Дальность стрельбы согласно упоминанию в различных источниках составляет до 500 км. Эксперты говорят, что ее отклонение от цели может составлять до 5 м.

"Це відвертий терор проти мирного населення. Та порушення норм Міжнародного гуманітарного права.", — зазначається у повідомленні.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Запад не перестает поставлять российскому режиму компоненты для оружия, которым убивают украинцев. Так, в российской ракете "Искандер-М", одной из которых враг 3 сентября ударил по Полтаве, нашли по меньшей мере 34 иностранных компонента.