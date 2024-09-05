"Сдал билеты на Кобзона": в сети высмеяли смерть и воскрешение Шуфрича

Инцидент породил мемы и шутки

В четверг, 5 августа, бывший народный избранник Игорь Мосийчук сначала "похоронил" своего коллегу Нестора Шуфрича, а затем "воскресил". Событие не прошло незамеченным для украинской общественности.

Украинцы на весь мир славятся своим чувством юмора, поэтому инцидент породил мемы и шутки. "Телеграф" нашел для вас самые остроумные.

Политтехнолог и независимый эксперт Алексей Голобуцкий опубликовал на своей странице в Facebook следующую фотожабу.

Украинский паблик в Telegram "GONI Мемасы" подошел к событию еще более творчески и даже сочинил четверостишие.

Пользователь сети в своем аккаунте в сети X вспомнил о новости 2017 года, где сообщалось о том, что Кличко-младший и жена Медведчука Оксана Марченко крестили дочь Шуфрича. Предположил, что Шуфрич жив, потому что за него молились кумовья.

Другие пользователи сети также реагировали на инцидент со смертью/воскрешением одиозного нардепа. Вот некоторые из комментариев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит жена скандального Шуфрича и что о ней известно.