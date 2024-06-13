Это минимум: Столтенберг назвал сумму ежегодной помощи, которую НАТО должна предоставить Украине

Военная помощь должна идти без задержек

Военная поддержка Украине должна оказываться без задержек, а ежегодный объем помощи следует держать на уровне не менее 40 млрд евро в год. Такое предложение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, ранее рассказавший, что должна сделать Украина, чтобы вступить в НАТО.

Что касается постоянной поддержки Украины союзниками, то соответствующее заявление Столтенберг сделал по результатам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что задержки с оказанием помощи Украине не должны повторяться.

"С момента полномасштабного вторжения России члены Альянса укрепили свою поддержку и ежегодно оказывали военную поддержку на сумму около 40 миллиардов евро. Я предложил, чтобы мы поддерживали этот уровень как минимум столько, сколько потребуется, и чтобы члены Альянса равномерно распределили это бремя", — заявил Столтенберг.

"Хорошей новостью является то, что члены Альянса активизировались. Но Украине нужна прогнозируемая поддержка на долгосрочную перспективу. Ожидаю, что завтра министры согласуют план помощи НАТО в области безопасности и подготовки для Украины, что является ключевым результатом для саммита НАТО", — сказал Столтенберг.

Также по словам генсека, на встрече в Брюсселе говорилось, в частности, о приближении Украины к членству в НАТО, приведении секторов обороны и безопасности Украины к стандартам Альянса, улучшении оборонных закупок и укреплении оборонно-промышленной базы Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что США подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Заключен контракт столетия.