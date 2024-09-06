Шуфрич впервые выступил после слухов о своей смерти: что он сказал (обновлено)

Суд должен избрать ему меру пресечения

Народный депутат Нестор Шуфрич, который с сентября 2023 года находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, написал заявление в Государственное бюро расследований на следователей. Он утверждает, что ему якобы восемь месяцев не давали разрешение на медицинские манипуляции.

Об этом он заявил в суде, который должен сегодня, 6 сентября, выбирать ему меру пресечения, пишет Суспільне. Срок действия содержания его под стражей истекает в 00 часов 7 сентября.

UPD: Шуфрич пробудет под стражей до 04.11.2024 согласно с новым решением суда.

"Восемь месяцев меня не оперировали, и операция, которая могла обойтись манипуляциями, то есть манипулятором, уже стала невозможной. Была проведена неделю назад полноценная глубокая операция. Исправили две грыжи… Это имеет определенные осложнения в связи с обеспечением работы желудочного тракта. То, чего можно было избежать, случилось. Мы такие действия считаем пыткой", — заявил Шуфрич.

Он сообщил, что его защита обратилась в ГБР по поводу привлечения к уголовной ответственности следователей. Нардеп заявил, что чувствует себя плохо. Шуфрич рассказал, что просил присоединиться к заседанию суда сегодня онлайн, но ему не разрешили.

Как известно, 5 сентября экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале, что в СИЗО якобы умер Шуфрич. Однако позже он написал, что эта информация не подтвердилась.

Напомним, в сентябре 2023 года Шуфричу объявили подозрение. По материалам дела, его завербовала ФСБ РФ. Он выполнял задачи одного из бывших заместителей секретаря СНБО, который в 2014 году уехал в Москву.