На дорогах Украины появились необычные машины ТЦК: в чем их секрет

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На дорогах Украины появились необычные машины ТЦК. В них якобы встроены радиоэлектронные средства для блокировки мобильного сигнала.

Об этом рассказал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок. Подробности он озвучил в эфире "Ранок.LIVE".

Нардеп уверяет, что ему поступило несколько жалоб от граждан о таких случаях.

"В машине, на которой передвигается ТЦК, встроены системы, блокирующие мобильный сигнал. Это для того, чтобы человек (оказывающийся в машине ТЦК, — ред.) не смог никуда перезвонить, не сообщить ни родственникам, ни адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия", — рассказал нардеп.

Подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что украинцы все чаще жалуются уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу по поводу нарушений их прав работниками ТЦК. За первые восемь месяцев 2024 года он получил более 1,6 тысяч соответствующих обращений.

Жалобы связаны с незаконными действиями сотрудников ТЦК – от незаконного задержания на улице до избиения и принуждения к мобилизации.

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