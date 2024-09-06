Избили в ТЦК? Прокуратура начала расследование смерти мобилизованного на Закарпатье

В дело вмешался уполномоченный по правам человека

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона начала расследование по факту смерти военного на Закарпатье. Дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" с приметкой "несчастный случай".

Дочь погибшего заявляет, что ее отца якобы незаконно задержали и избили представители ТЦК и СП, после чего мужчина скончался. У представителей ТЦК своя версия произошедшего.

В пресс-службе Специализированной прокуратуры сообщили о том, что они начали расследование по факту смерти мобилизованного на Закарпатье. По данным следствия, 1 сентября по дороге в учебный центр у 52-летнего военнослужащего, который находился в автобусе с другими военными, начались судороги и он потерял сознание.

Мужчине вызвали "скорую" и доставили его в реанимацию. Специалисты боролись за его жизнь до последнего, но через два дня он умер.

"Сейчас допрошены свидетели и родственники военного, устанавливаются другие очевидцы происшествия. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, проверяются все обстоятельства и версии произошедшего", — говорится в сообщении.

По данному факту продолжается досудебное расследование.

Что известно о гибели мобилизованного

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец 5 сентября заявил о том, что к его Представителя в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.

"Я направил запрос Генеральному прокурору. В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей. Справедливость должна быть восстановлена", — написал омбудсмен в Telegram.

Утром 6 сентября на его заявление отреагировали на Facebook-странице Закарпатского ОТЦК и СП. Там изложили свою версию событий, произошедших 28 августа.

В ТЦК заявили, что мужчина, о котором идет речь, якобы выпивал алкоголь вместе со своей сожительницей и начал ее избивать. Та вызвала полицию, мужчину доставили во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных.

После этого стало известно, что мужчина подлежит призыву на военную службу по мобилизации. После прохождения ВЛК он был назначен к отправке в учебный центр.

Во время транспортировки команды в учебный центр мужчина начал жаловаться на ухудшение самочувствия. Военнослужащие вызвали "скорую" и его доставили в больницу, где он и скончался через пару дней.

По версии ТЦК, смерть мобилизованного наступила в результате заболевания.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связана с травматическими событиями", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК 5 мая умер мужчина. Он проходил ВЛК и готовился на отправку в учебный центр, а смерть, по данным ТЦК, произошла "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья". Но, по словам родственников, у него была разбита губа, кровь на ребрах, а также обнаружили ушибы и синяки.