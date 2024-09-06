ТЦК у бусиках вмикають РЕБ, щоб глушити телефони? Реакція військових та пояснення нардепа

ТЦК відреагували на заяву нардепа про використання подібних пристроїв

У деяких машинах ТЦК вбудовують радіоелектронні засоби для блокування мобільного сигналу (РЕБ). Таку заяву зробив народний депутат від Рівненщини Сергій Євтушок.

За його словами, представники ТЦК роблять це для того, щоб людина [яка опиняється в їхній машині] не змогла нікуди подзвонити, повідомити родичам чи адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії.

— У мене є низка звернень, що чоловіків зупиняють, включають РЕБ і силою затягують в автобуси чи бусики. Везуть до ТЦК і за дві-три години людина вже проходить ВЛК, а вранці вже перебуває на полігоні, — говорить нардеп.

При цьому представники ТЦК оперативно відхрестилися від таких заяв. Так. Рівненський ОТЦК СП запевнив журналістів "Телеграфу", що такої інформації у них немає.

Також заперечив наявність подібних пристроїв речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін, зазначивши, що це позбавило б зв'язку і самих працівників ТЦК.

— У нас такого точно немає. Як мінімум, самі хлопці з ТЦК були б без зв'язку. До того ж неможливо тримати глушник над головою мобілізованого протягом усього процесу, — каже Істомін.

Водночас нардеп Сергій Євтушок пояснив журналістам "Телеграфу", що мова йде не про повноцінні системи РЕБ, які використовуються для протидії дронам і коштують від 30 тисяч гривень. Ймовірніше працівники ТЦК використовують звичайні глушники GPS для блокування мобільного зв'язку і придбати їх можна за пару сотень гривень.

Приклад радіоелектронного засобу для блокування мобільного сигналу

Подібні ідеї звісно точкові й з'являються через необхідність працівникам закривати власні обсяги по роботі, вважає нардеп.