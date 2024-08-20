Могут ли мобилизовать, если болит живот: язва, грыжа и другие проблемы

Болезни органов пищеварения могут освободить от призыва

В Украине идет общая мобилизация, под нее подлежат призывники в возрасте от 25 до 60 лет. Однако существуют категории мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва по состоянию здоровья.

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории граждан, не подлежащих призыву. Определенные заболевания органов пищеварения могут служить основанием для получения отсрочки.

Из военного учета исключают лиц со следующими диагнозами:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций

Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.

Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Также отсрочку получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Кроме того, не призывают мужчин с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, с какими травмами не призывают на военную службу. В них входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций.