Могут ли мобилизовать, если болит живот: язва, грыжа и другие проблемы
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Болезни органов пищеварения могут освободить от призыва
В Украине идет общая мобилизация, под нее подлежат призывники в возрасте от 25 до 60 лет. Однако существуют категории мужчин, которые могут получить отсрочку от призыва по состоянию здоровья.
Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории граждан, не подлежащих призыву. Определенные заболевания органов пищеварения могут служить основанием для получения отсрочки.
Из военного учета исключают лиц со следующими диагнозами:
- челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций
Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.
Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно:
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;
- гипертонической болезнью III стадии
Также отсрочку получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Кроме того, не призывают мужчин с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.
Ранее "Телеграф" писал, с какими травмами не призывают на военную службу. В них входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций.