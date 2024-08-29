Заберут ли в армию с паховой грыжей: болезни, с которыми не мобилизуют

Некоторые заболевания желудка могут стать основанием для отсрочки

При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

Освобождающие от мобилизации болезни определены в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". В этот список входят заболевания желудка и не только.

Не мобилизуют со следующими болезнями:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функции;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоров, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.).

Также право на отсрочку имеют мужчины с любым видом грыжи. Это может быть паховая, бедренная, пупочная, брюшная стенка, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости.

Напомним, что призыву не подлежат лица с травмами позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (со значительными нарушениями функций).

Ранее "Телеграф" писал, берут ли в армию с остеохондрозом. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.