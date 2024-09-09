"Давно пора": заявление об изготовлении ядерки Украиной экс-вице-премьера подняло шквал эмоций в сети

Мнения украинцев относительно собственного ядерного арсенала разделились

Украина может приступить к производству собственного ядерного оружия и сделает это, если партнеры не смогут обеспечить надлежащую поддержку. Киеву нужно создавать отечественные дальнобойные ракеты, чтобы США не могли указывать, как их применять.

Об этом рассказал экс-вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук "Эспрессо". По его словам, слишком много военной поддержки сейчас зависит от партнеров и НАТО, которые не всегда могут обеспечить своевременность поставок и свободу их использования.

"Скорее всего, мы можем технически и реально приступать к производству собственного ядерного оружия, чем-то напоминая Израиль – который сказал, что у Израиля ядерного оружия нет, но если надо будет, то мы нанесем соответствующий ядерный удар по агрессорам", – заявил Рыбачук.

Он подчеркнул, что Украина не будет сидеть сложа руки и ждать, она готова действовать и при необходимости начать с создания ядерного арсенала.

В сети такое громкое заявление Рыбачука восприняли двусмысленно. Так как есть пользователи, которые за ядерное оружие для Украины и пишут: "Давно пора".

А есть люди, которые видят не только ряд технических проблем и преград, но и дипломатических. Так, некоторые уверены, что такие действия Киева могут отвернуть партнеров и еще больше разозлить Москву.

Напомним, на последнем заседании в формате "Рамштайн" Украина получила множество пакетов помощи от Запада. В частности, HIMARS, бронетехника – M2 Bradley и М113, танки Leopard и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ЦРУ рассказали, когда Россия реально могла ударить по Украине "ядеркой".