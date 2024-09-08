Путина напугали? В ЦРУ рассказали, когда Россия реально могла ударить по Украине "ядеркой"

США предупредили РФ о возможных последствиях

В 2022 году существовал "настоящий риск" применения Россией тактического ядерного оружия против Украины. Это вызвало волну дипломатической активности.

Об этом на фестивале FT Weekend в Лондон заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, пишет The Telegraph. По его словам, внезапный прорыв украинских войск в Харьковской области осенью 2022 года вызвал опасения, что президент РФ Владимир Путин пойдет на крайние меры.

"Был момент осенью 2022 года, когда я считаю, что существовал настоящий риск потенциального использования тактического ядерного оружия", — подчеркнул директор ЦРУ.

Бернс рассказал, что в конце 2022 года президент США Джо Байден послал его в Анкару поговорить с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Директор ЦРУ отметил, что тогда он должен был четко объяснить, какими будут последствия такого рода эскалации.

"Я не думаю, что мы можем позволить себе быть запуганными этими бряцаниями саблями или угрозами. Но мы должны помнить об этом", — подчеркнул Бернс.

Напомним, ранее советница главы Офиса президента Украины Дарья Заровна заявила, что Россия готовит провокацию на ядерном объекте, чтобы затем обвинить в этом Украину. По ее словам, заявления россиян о грязной бомбе, подготовке Курской АЭС к боям и закрытии въезда в Курчатов, где и расположена станция, говорят сами за себя.