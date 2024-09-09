Часть украинцев готова уступить территорию: социолог объяснил, когда это может стать проблемой

О расколе в обществе говорить рано

Более семи процентов украинцев готовы уступить территории ради прекращения войны. Однако, по мнению директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, это пока не проблема и никак не приведет к расколу в обществе.

Такое мнение специалист высказал в комментарии "Телеграф". Полную версию читайте в материале: Разрушение экономики РФ начнется в 2026 году. Нам нужно продержаться

На вопрос журналиста о том, возможен ли раскол в украинском обществе вокруг вопроса отказа от территорий для прекращения войны, социолог ответил:

— У нас все же доминирует точка зрения, что нужен мир без территориальных уступок. Есть совсем считанные проценты, которые говорят, что нужно остановиться там, где есть, отдать России Крым и Донбасс ради прекращения войны. А 80% не предполагают территориальных уступок. Пока это не проблема. Что будет дальше – будет зависеть от дальнейших событий.

По словам Головахи, о рисках гражданского конфликта и раскола в обществе можно говорить при соотношении по крайней мере 50 на 50.

"Когда будет 50% за то, чтобы отдать территории, а 50% за то, чтобы не отдавать, тогда мы поговорим об этой проблеме. Пока я ее не вижу", — подчеркнул Евгений Головаха.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему Путин ошибся при нападении на Украину. Директор Института социологии назвал две причины.