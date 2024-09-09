Частина українців готова поступитися територією: соціолог пояснив, коли це може стати проблемою

Про розкол у суспільстві говорити зарано

Понад сім відсотків українців готові поступитися територіями заради припинення війни. Проте, на думку директора Інституту соціології НАН України Євгена Головахи, наразі це не проблема і аж ніяк не призведе до розколу у суспільстві.

Таку думку фахівець висловив у коментарі виданню "Телеграф". Повну версію читайте у матеріалі: Руйнація економіки РФ почнеться у 2026 році. Нам треба протриматись

На питання журналіста про те, чи можливий розкол в українському суспільстві навколо питання відмови від територій заради припинення війни, соціолог відповів:

— У нас все ж таки домінує погляд, що потрібен мир без територіальних поступок. Є зовсім лічені відсотки, які кажуть, що треба зупинитися там, де є, віддати Росії Крим і Донбас заради припинення війни. А 80% не припускають територіальні поступки. Поки це не проблема. Що буде далі – буде залежати від подальших подій.

За словами Головахи, про ризики громадянського конфлікту та розколу у суспільстві можна говорити при співвідношенні, принаймні, 50 на 50.

"Коли буде 50% за те, щоб віддати території, а 50% за те, щоб не віддавати, тоді ми поговоримо про цю проблему. Поки що я її не бачу", — підкреслив Євген Головаха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому Путін помилився при нападі на Україну. Директор Інституту соціології назвав дві причини.