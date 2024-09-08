Был одним из самых влиятельных политиков при Януковиче: где сейчас Александр Ефремов и что говорит о войне

Политик покинул территорию Украины

Александр Ефремов долгое время был народным депутатом и председателем "Партии регионов". Он запомнился пророссийскими взглядами и высказываниями. Сейчас экс-нардеп пропал из информационного пространства. Кстати, раньше мы рассказывали, куда скрылся главный коммунист страны Петр Симоненко и чем сейчас занимается.

"Телеграф" расскажет, что известно об Александре Ефремове и где он живет сейчас. Вспомним, чем отличился политик за время своей деятельности.

Что известно об Александре Ефремове

Политик родом из Луганска. Там он работал секретарем в партийных организациях, а также занимал руководящие должности на разных местных предприятиях. Впоследствии стал главой Луганской облгосадминистрации, которым проработал в течение 7 лет.

Через некоторое время Ефремов стал народным депутатом Верховной Рады и был заместителем лидера "Партии регионов" Виктора Януковича. А когда последний стал президентом, Ефремова избрали главой фракции регионалов в парламенте.

Политик резко выступал против событий Евромайдана, говоря, что важные вопросы "решаются за столом переговоров с участием профессионалов".

Также голосовал за скандальные "диктаторские законы". Ими власти получали больше возможностей, чтобы наказывать протестующих Майдана, а также признавали граждан "экстремистами". После того как Янукович сбежал из Украины, чиновник переложил на него ответственность за ситуацию в стране.

Уголовные дела

В 2014 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ефремова из-за злоупотребления властью. Речь шла о том, что политик оказывал давление на работников "Луганскугля", когда покупались услуги по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры. Тогда предприятие подписало договоры с подчиненными Ефремову объектами по ценам, завышенным в три раза. Это нанесло большой ущерб государству.

В 2015 году Ефремову предъявлены обвинения в финансировании терроризма. Тогда ему избрали меру пресечения — 60 тысяч гривен. Через некоторое время уголовное дело против Ефремова, связанное с разжиганием межнациональной розни, было закрыто.

В 2016 году политика задержали "по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ефремова обвинили в организации захвата ЛОГА в 2014 году, пособничестве захвата СБУ в Луганской области и совершении действий, цель которых — изменить государственные границы Украины.

Тогда ему избрали меру пресечения в виде ареста. Так, Ефремов провел 3 года в следственном изоляторе Старобельска Луганской области. А в 2019 году меру пресечения сменили на круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд отпустил политика под личное обязательство. С этого времени он начал регулярно ездить в Россию.

Где сейчас находится Ефремов

В преддверии полномасштабного вторжения Ефремов несколько раз ездил в Россию. После начала войны политик сбежал в Словакию, а потом поселился в стране-агрессорке.

Журналисты выяснили, что там чиновник зарегистрировался в московском жилищном комплексе "Триумф-Палас". Недвижимость в стиле сталинского ампира записана на сына бывшего нардепа – Игоря Ефремова.

Оказалось, что апартаментов сразу 2, общей площадью более 650 квадратных метров. А стоимость такого жилья свыше 4 миллионов долларов, что равняется 150 миллионам гривен.

У бывшего народного избранника есть российский страховой номер, что позволит ему получать пенсию на территории страны-оккупантки. К тому же журналистам "Схем" удалось связаться с политиком, однако он сообщил, что не планирует давать интервью.

Кроме того, Ефремов молчит о великой войне, начатой страной-агрессоркой. Учитывая, что мужчина бежал в Россию, можно предположить, что он поддерживает кровавое вторжение оккупантов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас находится бывший народный депутат Евгений Мураев, обвиняемый в государственной измене. Он годами занимался российской пропагандой на подчиненных ему каналах в Украине.