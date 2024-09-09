FAVBET Tech — партнер IT Ukraine GR Conference 2024

Украинская tech компания FAVBET Tech стала партнером крупнейшей отраслевой конференции по IТ-праву от Ассоциации "IT Ukraine". В этом году мероприятие пройдет 12 сентября.

Юбилейная IT Ukraine GR Conference в этом году не только собирает представителей государства, бизнеса, юристов, финансистов, HR-специалистов и других экспертов для обсуждения наиболее актуальных вопросов IТ-права, но и внедряет обновленные форматы и расширяет темы Government Relations.

Конференция коснется как стратегических процессов в IТ-индустрии, так и неотложных вопросов правовой сферы. Так обсудят 5 ключевых направлений: интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС, цифровую трансформацию, эпоху ШИ, доходы и налогообложение для IТ-бизнеса, а также обзор инвестиций и M&A в IT-бизнесе.

IT Ukraine GR Conference состоится сразу в двух форматах: online и offline в Киеве. Спикерами будут лидеры украинского IТ, руководители компаний, представители профильных министерств, а также профессиональные юристы и финансисты.

"IT Ukraine GR Conference – отличная платформа для обмена знаниями и опытом между ведущими специалистами отрасли. К тому же, это возможность для украинских IT-компаний наладить менее формальный диалог с представителями власти и найти точки соприкосновения между интересами государства и потребностями бизнеса. FAVBET Tech всегда охотно поддерживает подобные инициативы, ведь они дают важный импульс для развития IТ", — CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

FAVBET Tech – украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. С 2022 года является участником и регулярным партнером мер Ассоциации "IT Association". После начала полномасштабного вторжения компания поддерживала милитари инициативы Минцифры, а также участвовала в разработке ПО для нужд ВСУ.

Также FAVBET tech в пятерке крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City". За первую половину 2024 года все резиденты "Дія.City" направили в украинский бюджет более 8,4 млрд. грн. — почти столько же, как за весь прошлый год.

В 2023 году FAVBET Tech заняла 11-ю строчку "Рейтинга IТ-компаний, наиболее заботящихся об украинцах и Украине" от онлайн-издания Highload и портала Work.ua, объединившего 100 ведущих компаний украинской tech-отрасли.