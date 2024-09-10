Очередная беда от россиян: эколог назвал точку загрязнения Десны (видео)

В реках массово гибнет рыба

Выброс загрязнения в Десну произошел с сахарного завода в Теткино Курской области. Информацию подтверждают космические снимки.

Об этом сообщил эксперт сети защиты национальных интересов "АНТС", эколог Олег Листопад. Подробности он озвучил в эфире КИЕВ24.

Ссылаясь на информацию Сумской ОВА, он рассказал, что есть соответствующие данные космических снимков. На них видны очистные сооружения сахарного завода в Теткино. До катастрофы они были заполнены. После – стояли без содержимого.

"Известен объем этого загрязнения, известно скорость течения рек Сейм и Десна. Поэтому нужно обратиться в Национальную академию наук, там есть замечательный институт математических моделей и машин, и попросить их сделать прогноз. Ответ на вопрос, когда это достигнет Киева, можно получить, владея методами и имея достаточно мощные компьютеры .", — говорит эколог.

Напомним, что в конце августа в заливе реки Десна в Киевской области обнаружили опасные ядовитые вещества. Они стекали по течению с русской границы.

Комментируя инцидент, первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий предположил, что реку Сейм могли загрязнить вещества, попавшие из России. Профильное ведомство приняло определенные меры, чтобы загрязненная вода не досталась крупным городам Украины. В том числе и столицы.

Кроме того, Киевводоканал обнародовал заявление для жителей столицы относительно загрязнения воды в Десне. Специалисты заверили, что ситуация контролируется. Сейчас вода не ядовита.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вонючее темное пятно с неизвестным ядом, которое впервые обнаружили в реке Сейм у границы с РФ, уже добралось до Чернигова и вызвало массовый замор рыбы в г. Десна.