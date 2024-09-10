Руководство ТЦК на Прикарпатье погорело на взятках: сколько брали за свои "услуги"

Каждому из фигурантов сообщено о подозрении

Заместителя руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) поймали на взятке. Также были разоблачены на такой же схеме еще два сотрудника районного военкомата.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что фигуранты за деньги помогали лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе "Оберег", отсрочить или избежать военной службы.

"Суммы неправомерной выгоды колебались от 2000 гривен до 1000 долларов, в зависимости от сложности вопроса. Всем фигурантам сообщено о подозрении", — говорится в сообщении.

Так, заместитель начальника областного ТЦК был задержан недалеко от места работы. Как выяснилось, за 1000 долларов он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберег" или военно-учетные документы.

"За решение аналогичного вопроса его коллега – начальник районного ТЦК и СП – также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования – более 18 000 грн. 2000 гривен – за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил военного учета и 400 долларов – за предоставление электронного кода для идентификации в системе", — пишут в пресс-службе.

Каждому из фигурантов сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент в отношении и замначальника областного ТЦК и начальника РТЦК избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. По третьему подозреваемому – продолжается рассмотрение ходатайства.

В полиции подчеркнули, что подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что задержанный за схему уклонения от мобилизации руководитель Бучанского ТЦК получил новое подозрение. На сей раз речь идет о незаконном обогащении.