СБУ пришла с обысками в ТЦК на Закарпатье: стала известна причина

Сотрудники Службы безопасности Украины провели больше двух десятков обысков в помещениях ТЦК

На Закарпатье СБУ провела обыски в Хустском ТЦК и у его главы Василия Зубатова, а также других сотрудников. Основной целью были члены военно-врачебной комиссии.

Подробности рассказал журналист Виталий Глагола. При этом в Закарпатском ТЦК СП опровергли сообщения об обысках и уточнили информацию.

По словам журналиста, сотрудники СБУ параллельно проводили свыше 20 обысков у работников ТЦК и больниц, где проводят ВЛК. Кроме того, правоохранители проверяют медиков областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) — подозревают в получении взяток, чтобы "списывать" военнообязанных по состоянию здоровья для дальнейшего выезда за границу и уклонения от мобилизации.

"Источники сообщают, что у руководителя ВЛК в Хусте Медвидя нашли деньги с передачи в качестве взятки", — написал Виталий Глагола.

Позже он добавил, что главной целью обысков была ВЛК, которая состоит мз местных гражданских врачей, но размещена в помещении Хустского ТЦК. Стражи порядка действительно осматривали кабинет военкома, но в отношении его не проводили никаких следственных действий.

В Закарпатском областной ТЦК и СП заявили, что информация об обысках в Хустском РТЦК и СП и у его начальника Василия Зубатова не соответствует действительности и назвали такие заявления клеветой. В ведомстве подтвердили, что следователи заинтересовались исключительно членами ВЛК.

"Меры, о которых идет речь, касаются исключительно деятельности Военно-врачебной комиссии (ВЛК) и являются частью проверки определенных нарушений в сфере медицинских осмотров. Следует напомнить, что ВЛК не является частью ТЦК и СП и состоит из гражданских врачей. Подразделения, подчиненные Закарпатскому областному ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям", — сказали в пресс-службе Закарпатского областного ТЦК .

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ТЦК объявил тендер на 6 млн гривен. Стало известно, на что планируют потратить деньги.