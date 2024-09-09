Спрятал в стене полмиллиона долларов: начальник Бучанского ТЦК получил новое подозрение

Подозреваемый может выйти под залог в 18 млн. грн.

Руководитель Бучанского ТЦК, которого в августе 2024 задержали за схему уклонения от мобилизации, получил новое подозрение. В этот раз речь идет о незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые он не задекларировал.

Об этом сообщает "Офис Генерального прокурора". Очевидно, речь идет о деньгах, которые следователи во время обысков обнаружили в специальном укрытии в стене.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора руководителю Бучанского РТЦК и СП, которого в августе разоблачили на организации схемы уклонения от мобилизации, сообщено о новом подозрении, в незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые им не были задекларированы", — говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Бучанского ТЦК вместе с двумя своими сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК.

В августе, во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела было выявлено более 1,2 млн долларов США. Примечательно, что часть этих денег, почти 450 тыс. долларов США, была найдена в специально обустроенных тайниках под полом и обшивкой стен в доме руководителя ТЦК.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Такую меру пресечения ему избрал Шевченковский районный суд города Киева. Правда, подозреваемый может выйти под залог в 18 млн. грн.

"Напомним, ранее руководителю Бучанского РТЦК и СП и двум его сообщникам поставлено в известность о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении неправомерной выгоды", — говорится в сообщении Офиса прокурора.

В настоящее время идет следствие и досудебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одесской области ДБР задержал заместителя командира части. Правоохранители выяснили, что мужчина помогал некоторым военнослужащим уклоняться от службы.