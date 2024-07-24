Денег целая кровать: в районном ТЦК Тернопольщины массово "отмазывали" уклонистов, озвучен "прайс-лист"

"Услуги" военкомов стоили немалых денег

Правоохранители раскрыли детали специальной операции, во время которой был задержан руководитель Борщевского районного ТЦК. Его и других подельников подозревают в создании схемы по уклонению от мобилизации, на которой они зарабатывали десятки тысяч долларов ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. По данным стражей порядка, фигурантами коррупционной схемы являются исполняющий обязанности начальник отдела, а также главный специалист мобилизационного отделения.

Главного районного военкома подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства , а его подчиненного – в злоупотреблении влиянием.

Стоит отметить, что правоохранители не называют имен и уточняют в каком ТЦК это произошло, однако 23 июля местные СМИ собщали о том, что речь идет о Борщевском районном ТЦК (Тернопольская область).

Следствие установило, что ежемесячно правонарушители "зарабатывали" на уклонистах до 150 тысяч долларов. "Прайс-лист" был таков:

За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до двух тысяч долларов;

За списание с военной службы, а также за помощь в переводе с боевых частей в тыловые с перспективой освобождения из войска просили от пяти до пятнадцати тысяч долларов.

По данным следствия, во время одного из эпизодов, 42-летний и.о. руководителя требовал у гражданина скретч-карты на топливо стоимостью почти 15 тысяч гривен за "решение вопроса" о не вручении повестки его брату и не доставлении его в ТЦК и СП для прохождения ВЛК.

Его 54-летний помощник, например, требовал у военнообязанного полторы тысячи долларов США и 200 литров дизтоплива, ценой 12 тысяч гривен, за обновление военно-учетных данных и проставление кода без прохождения ВЛК и прибытия в ТЦК.

Всего в ходе 37 санкционированных обысков у фигурантов было изъято 1 800 000 гривен, 82 000 евро, 96 000 долларов США, черновую документацию, топливные карты, транспортные средства, мобильные телефоны, сим-карты и другие вещдоки.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также правоохранители опубликовали фото с обысков. На них, в частности, можно было увидеть целую кровать из денег.

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