Мэр Конотопа попал в скандал из-за звонка в ТЦК: что произошло на самом деле

История наделала шума в сети

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин рассказал о неприятной ситуации, которая произошла на фоне благоустройства парка и покупки детской площадки, приобретенной отнюдь не за бюджетные средства. Некоторые граждане негативно отреагировали на такой поступок лично и в соцсетях, на что сам городской голова также не стал молчать в ответ.

Соответствующее заявление он сделал в видео на своей странице в Facebook. Семенихин рассказал историю, которая случилась в день, когда он привез купленную детскую площадку на улицу Железнодорожную, а также о реакции отдельных граждан на "благоустройство во время войны".

"Я заехал на заправку, потом договорился забрать детскую площадку, которую потом отвез на улицу Железнодорожную. И решил зайти в наш центральный парк, просто посмотреть, что там сделали за эти последние дни наши строители. Иду, а впереди меня идут две барышни — 35-40 лет. Пока я пытался их обойти, услышал их разговор. Специально не подслушивал, мне неинтересные личные разговоры вообще. И одна говорит другой: "Я вернулась из Европы (Греция или Испания)", и далее говорит: "Смотри, какие у меня очки. Я купила их по скидке. Стоимость — 519 евро заплатила, представляешь? А до скидки они стоили 900 с чем-то, как я сэкономила", — начал свою историю мэр.

Дальше он прошелся по парку, пришел в его центр, а там стояла та же девушка. Она говорила своей собеседнице: "Как это так? Во время войны все деньги надо отдавать на ВСУ. А они здесь парк делают…".

"Сюр. Идет рассказывает, как приехала с отдыха за границей. Купила очки. Я не говорю, что это лекарство кому-то было нужно, или что-то на фронт. Очки купила. И сразу она в центре стоит и говорит, что из бюджета тратятся деньги на благоустройство парка или еще на что-то. Сразу говорю — ни одной копейки на благоустройство парка не было потрачено. Все, что там делается, делается за счет благотворителей, в частности, одной семьи. В частности, благодаря нашим иностранным партнерам", — подчеркнул городской голова.

Мэр указал на абсурдность ситуации, в которой горожанка рассказала о своей дорогой покупке, но в то же время она размышляет, куда следует и не стоит тратить деньги.

"Забираю площадку и встречаюсь с людьми, с жителями, в том числе с этой девушкой, которая просила у меня элемент этой детской площадки. Они ее выбрали сами. Я спросил, какая площадка им нужна и они сами выбрали. Я привез и разгружаю ее вместе с людьми, кстати, вместе со своим сыном. Оставили, потому что сегодня праздник и нельзя устанавливать. Тут появились какие-то невменяемые люди и начали скидывать конотопскому (блогеру. — Ред.): "Смотрите — привез, увез, ахаха…". То есть, вместо того, чтобы как минимум разобраться, у соседей поспрашивать, поблагодарить, так как эта площадка была приобретена за собственные деньги, не за бюджетные. В бюджете нет денег, вообще. Они начинают высмеивать и насмехаться…", — рассказывает Семенихин.

Он отметил, что впоследствии в комментариях в соцсети эта же женщина оставила негативный комментарий на установку детской площадки. Семенихин сообщил, что зашел в ее профиль в соцсети и узнал имя и фамилию женщины, а также, кто ее муж.

Мэр Конотопа подчеркнул, что "исключительно только из любопытства" позвонил в местный ТЦК насчет ее мужа. По словам Семенихина, там ему сообщили, что мужчина недавно оформил отсрочку от мобилизации на основании ухода за матерью с инвалидностью.

Городской голова отметил, что знает этого мужчину. Однако он подчеркнул, что намеренно не называет его фамилию. По словам мэра, этот мужчина занимается бизнесом и имеет "немалые деньги".

"Мог бы разрешить любую сиделку для матери. Реально у человека денег достаточно, чтобы вывезти мать в ту же Грецию, где отдыхала жена, или в Испанию. Там ей создать надлежащие условия… Нет, идет оформляет, не знаю каким образом, опекунство за мамой. Я постоянного его вижу в городе… То есть как ухаживает… Ну, явно фейк какой-то", — заявил он.

В комментарии корреспонденту "Телеграфа" Семенихин отметил, что мужчина, о котором идет речь в видео, является очень известным в Конотопе предпринимателем. По словам городского головы, ему стало интересно, ушел ли вышеупомянутый гражданин служить в армию.

"Или служба в армии у нас только для крестьян и простых рабочих коммунальных отраслей? Вот я это узнал. Служит, не служит, забрали, или где… А он оформил недавно опекунство над матерью. Это человек, который может позволить любое лечение, реабилитацию, любую сиделку не только своей матери, а половине Конотопа", — подчеркнул он.

Семенихин также прокомментировал критику в свою сторону, появившуюся в соцсетях после обнародования этого видео. Он подчеркнул, что ему "все равно, кто и как отнесся" к вышеописанной ситуации.

"Каждый относится в пределах своей совести. А я знаю, что сейчас на фронте в основном люди, которые из села, люди, которые работали на коммунальных предприятиях… А все остальные мажоры, посмотрите на заправках, кто стоит вечером. Они все призывного возраста, и каждый то опекун, то инвалид, то еще кто-то. А ребята с восемью контузиями продолжают быть на "нуле". Это мое мнение. И комментаторы, которые пишут, это просто негодяи, которые зашарились под мамину юбку и решали вопросы… и не служат в армии. А самые простые, у кого нет ни крыши, ни связей, ни родственников с мохнатыми лапами… Они служат и гибнут на фронте. Это я имею в виду – несправедливость", – сказал Семенихин.

Он также отметил, что об истории с детской площадкой написал местный блогер, который общается с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием. По словам мэра, Шарий впоследствии раскрутил эту тему.

Напомним, в Конотопе запретили публично использовать российскую музыку, таким образом она больше не будет звучать на рынках, общественном транспорте и публичных заведениях.