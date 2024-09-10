Мер Конотопа потрапив у скандал через дзвінок до ТЦК: що сталося насправді

Історія наробила галасу в мережі

Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін розповів про неприємну ситуацію, яка сталася на тлі благоустрою парку та купівлі дитячого майданчика, придбаного аж ніяк не за бюджетні кошти. Деякі громадяни негативно відреагували на такий вчинок особисто і в соцмережах, на що сам міський голова також не став мовчати у відповідь.

Відповідну заяву він зробив у відео на своїй сторінці у Facebook. Семеніхін розповів історію, яка трапилася у день, коли він привіз куплений дитячий майданчик на вулицю Залізничну, а також про реакцію окремих громадян на "благоустрій під час війни".

"Я заїхав на заправку, потім домовився забрати дитячий майданчик, який потім відвіз на вулицю Залізничну. І вирішив зайти до нашого центрального парку, просто подивитися, що там зробили за ці останні дні наші будівельники. Іду, а попереду мене йдуть дві панянки — 35-40 років. Поки я намагався їх обійти, почув їхню розмову. Спеціально не підслуховував, мені нецікаві особисті розмови взагалі. І одна каже інший: "Я повернулася з Європи (Греція чи Іспанія)", і далі каже: "Дивися, які у мене окуляри. Я купила їх за знижкою. Вартість — 519 євро заплатила, уявляєш? А до знижки вони коштували 900 із чимось, як я заощадила", — почав свою історію мер.

Далі він пройшовся парком, прийшов у його центр, а там стояла та ж дівчина. Вона казала своїй співрозмовниці: "Як це так? Під час війни всі гроші треба віддавати на ЗСУ. А вони тут парк роблять…".

"Сюр. Іде розповідає, як приїхала з відпочинку за кордоном. Купила окуляри. Я не кажу, що це ліки комусь були потрібні, чи щось на фронт. Окуляри купила. І відразу вона в центрі стоїть і каже, що з бюджету витрачаються гроші на благоустрій парку чи ще на щось. Відразу кажу — жодної копійки на благоустрій парку не було витрачено. Все, що там робиться, робиться коштом благодійників, зокрема однієї сім'ї. Зокрема, завдяки нашим іноземним партнерам", — наголосив міський голова.

Мер вказав на абсурдність ситуації, в якій містянка розповіла про свою дорогу купівлю, але водночас вона розмірковує, куди варто і не варто витрачати гроші.

"Забираю майданчик і зустрічаюся з людьми, з жителями, зокрема з цією дівчиною, яка просила у мене елемент цього дитячого майданчика. Вони його вибрали самі. Я запитав, який майданчик їм потрібний і вони самі вибрали. Я привіз та розвантажую його разом із людьми, до речі, разом зі своїм сином. Залишили, бо сьогодні свято і не можна встановлювати. Тут з'явилися якісь неадекватні люди і почали скидати конотопському (блогеру. Ред.): "Дивіться — привіз, відвіз, ахаха …". Тобто замість того, щоб як мінімум розібратися, у сусідів спитати, подякувати, бо цей майданчик був придбаний за власні гроші, не за бюджетні. У бюджеті немає грошей взагалі. Вони починають висміювати і глузувати…", — розповідає Семеніхін.

Він зазначив, що згодом у коментарях в соцмережі ця ж жінка залишила негативний відгук щодо встановлення дитячого майданчика. Семеніхін повідомив, що зайшов у її профіль у соцмережі й дізнався ім'я та прізвище жінки, а також, хто її чоловік..

Мер Конотопа підкреслив, що "виключно тільки з цікавості" зателефонував до місцевого ТЦК щодо її чоловіка. За словами Семеніхіна, там йому повідомили, що цей чоловік нещодавно оформив відстрочку від мобілізації на підставі догляду за матір’ю з інвалідністю.

Міський голова зазначив, що знає цього чоловіка. Проте він наголосив, що навмисно не називає його прізвище. За словами мера, цей чоловік займається бізнесом і має "чималі гроші".

"Міг би дозволити будь-яку доглядальницю для матері. Реально у людини грошей достатньо, щоб вивезти матір у ту саму Грецію, де відпочивала дружина, чи в Іспанію. Там їй створити належні умови… Ні, іде оформлює, не знаю в який спосіб, опікунство за мамою. Я постійного його бачу в місті… Тобто як доглядає… Ну явно фейк якийсь", — заявив він.

У коментарі кореспонденту "Телеграфу" Семеніхін зазначив, що чоловік, про якого йде мова у відео, є дуже відомим у Конотопі підприємцем. За словами міського голови, йому стало цікаво, чи пішов вищезгаданий громадянин служити в армію.

"Чи тільки служба в армії у нас для селян і простих робітників комунальних галузей? От я це дізнався. Служить, не служить, чи забрали, чи де… А він оформив нещодавно опікунство над матір'ю. Це людина, яка може дозволити будь-яке лікування, реабілітацію, будь-яку доглядальницю не тільки своїй матері, а половині Конотопа", — наголосив він.

Семеніхін також прокоментував критику у свій бік, яка з'явилася у соцмережах після оприлюднення цього відео. Він підкреслив, що йому "все одно, хто і як поставився" до вищеописаної ситуації.

"Кожен ставиться у межах своєї совісті. А я знаю, що зараз на фронті в основному люди, які з села, люди, які працювали в комунальних підприємствах… А всі решта мажорів, подивіться на заправках, хто стоїть ввечері. Вони всі призовного віку, і кожний то опікун, то інвалід, то ще хтось. А хлопці з вісьмома контузіями продовжують бути на "нулі". Оце моя думка. І коментатори, які пишуть, це просто негідники, які зашарились під мамину спідницю та порішали питання… і не служать в армії. А найпростіші, у кого немає ні криші, ні зв'язків, ні родичів з мохнатими лапами… Вони служать і гинуть на фронті. Оце я маю на увазі — несправедливість", — сказав Семеніхін.

Він також зазначив, що про історію з дитячим майданчиком написав місцевий блогер, який спілкується з підозрюваним у держзраді блогером Анатолієм Шарієм. За словами міського голови, Шарій згодом розкрутив цю тему.

Нагадаємо, у Конотопі заборонили публічно використовувати російську музику, таким чином вона більше не звучатиме на ринках, у громадському транспорті та публічних закладах.