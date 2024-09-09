Незаконно задержали сотрудники ТЦК: что делать в таком случае

Только представители полиции могут задержать нарушителя

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право проверять документы у военнообязанных граждан. Однако есть случаи, когда мужчин могут задерживаться без надлежащих оснований.

Украинское законодательство предусматривает случаи, когда полиция может законно задержать военнообязанного. Пишет портал "Новости О".

Основания для задержания могут быть следующие:

Административное правонарушение. К примеру, подозрение в уклонении от мобилизации или несоблюдении правил военного учета.

К примеру, подозрение в уклонении от мобилизации или несоблюдении правил военного учета. Отсутствие документов. Если во время проверки лицо не может предъявить военно-учетный документ или паспорт, это считается нарушением.

Если во время проверки лицо не может предъявить военно-учетный документ или паспорт, это считается нарушением. Розыск. Если лицо находится в базе розыска, его могут доставить в ТЦК.

Подчеркнем, что по закону только правоохранители имеют право осуществить задержание, а не представители ТЦК.

Как защитить себя при незаконном задержании

Если вас незаконно задержали и ни одна из вышеуказанных причин не подходит, нужно действовать так:

Вызовите адвоката. Каждый гражданин имеет право на безвозмездную юридическую помощь. Адвокат сможет зарегистрировать факт незаконного задержания и защитить ваши права.

Каждый гражданин имеет право на безвозмездную юридическую помощь. Адвокат сможет зарегистрировать факт незаконного задержания и защитить ваши права. Сообщите близким. Сообщите родственникам о задержании. Они могут обратиться к юристу и даже подать в суд неправомерные действия представителей ТЦК или полиции.

Сообщите родственникам о задержании. Они могут обратиться к юристу и даже подать в суд неправомерные действия представителей ТЦК или полиции. Зафиксируйте факты нарушения. Запишите имена, должности и контактные данные задержавших вас лиц. Эта информация пригодится для дальнейшей защиты.

Что делать дальше

Если вы считаете, что ваши права были нарушены, подайте жалобу в суд. Это можно сделать самостоятельно или с помощью адвоката. Судебное разбирательство поможет установить законность действий представителей ТЦК и правоохранительных органов, а также может привести к привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее "Телеграф" писал, как действовать, если ТЦК забирает паспорт или другие документы. Юрист отмечает, что ТЦК имеют право забрать исключительно военно-учетные документы.