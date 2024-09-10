Уклонистам блокируют связь? Столичный ТЦК прокомментировал сообщение о РЭБ в бусиках

Нардеп, первым заговоривший о таком апдейте, не уточнил важные детали

Представители Киевского городского ТЦК и СП заявили журналистам "Телеграфа", что не располагают никакой информацией о якобы установлении средств РЭБ на автомобилях полиции, как об этом ранее сообщал нардеп Сергей Евтушок.

Однако пресс-служба добавила важное уточнение: средства РЭБ могут быть установлены на некоторые автомобили, которые перевозят личный состав в другие места дислокации или учебные центры с целью сохранения жизни и здоровья людей. Поскольку при таких перевозках есть риск поражения транспортных средств враждебными беспилотными летательными аппаратами (FPV-дронами — Ред ).

Представители ТЦК также обратили внимание на то, что в заявлении народного депутата Евтушко не было конкретизировано, о каких именно ТЦК и СП говорилось, и какие типы РЭБ имелись в виду.

Кроме того, в столице во время мер оповещения их работники работают совместно с полицией. При обнаружении лиц, состоящих в розыске или нарушающих правила военного учета, полицейские предлагают проехать в районный ТЦК и СП в служебном транспорте.

— В случае сопротивления или попытки побега сотрудники полиции имеют право задержать такое лицо и доставить в ТЦК и СП на полицейском транспорте, — отметила пресс-служба в комментарии "Телеграфу".

Напомним, что ранее народный депутат Сергей Евтушок заявил об установлении на некоторых автомобилях ТЦК средств для блокировки мобильной связи. По его словам, задержанные свидетельствуют, что во время неправомерных действий против них они не имели возможности связаться ни с родственниками, ни с адвокатами.