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Мобилизуют ли без зубов: болезни, с которыми берут в армию

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Мобилизация по состоянию здоровья
Мобилизация по состоянию здоровья. Фото Коллаж "Телеграфа"

С некоторыми заболеваниями печени могут призвать на службу

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, изменяет критерии определения пригодности военнообязанных мужчин. В частности, отменили статус "ограниченно пригодный".

Также Министерство обороны Украины определило перечень болезней, с которыми могут мобилизовать в армию. Этот список регламентирует приказ Минобороны №262 от 27 апреля 2024 года об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

С некоторыми заболеваниями пищеварительные органы могут мобилизовать. Так, лицо будет признано полностью пригодным при наличии таких болезней и состояний:

  • отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;
  • отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;
  • отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;
  • отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;
  • множественный осложненный кариес зубов;
  • пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;
  • челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Также подлежат мобилизации мужчины, у которых:

  • болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – с незначительными нарушениями функций;
  • болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;
  • грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Статус пригодного к службе в тылу (военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны) могут получить военнообязанные с:

  • челюстно-лицевыми аномалиями, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций;
  • язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с умеренными нарушениями функций;
  • болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;
  • болезнями печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли с астмой. Болезни органов дыхания, с которыми не призывают в армию.

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#Мобилизация #Больные зубы #Хвороби