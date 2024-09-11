Мобилизуют ли без зубов: болезни, с которыми берут в армию

С некоторыми заболеваниями печени могут призвать на службу

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, изменяет критерии определения пригодности военнообязанных мужчин. В частности, отменили статус "ограниченно пригодный".

Также Министерство обороны Украины определило перечень болезней, с которыми могут мобилизовать в армию. Этот список регламентирует приказ Минобороны №262 от 27 апреля 2024 года об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

С некоторыми заболеваниями пищеварительные органы могут мобилизовать. Так, лицо будет признано полностью пригодным при наличии таких болезней и состояний:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;

множественный осложненный кариес зубов;

пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Также подлежат мобилизации мужчины, у которых:

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – с незначительными нарушениями функций;

функций; болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;

грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Статус пригодного к службе в тылу (военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны) могут получить военнообязанные с:

челюстно-лицевыми аномалиями, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций;

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с умеренными нарушениями функций;

болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;

болезнями печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.

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