Могут ли отправить на фронт раньше "ограниченно пригодного" мужчину
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Чтобы "обновить" свой статус, придется сходить на ВВК
Последние изменения в законодательстве Украины о мобилизации существенно изменяют правила определения пригодности к военной службе. Категория "ограниченно пригодный", ранее существовавшая для военнообязанных с определенными ограничениями по здоровью, больше не существует.
Теперь все, кто имел этот статус, должны пройти повторное медицинское обследование. Согласно приказу Министерства обороны Украины №402 после медицинского осмотра военнообязанные могут быть признаны либо пригодными к службе, либо непригодными.
Также появились новые категории статусов, среди которых:
- пригодный для службы в воинских частях обеспечения;
- пригодный для службы в территориальных центрах комплектования (ТЦК);
- пригоден к службе в вузах и военных учебных центрах.
Это означает, что лица с определенными заболеваниями, которые делают невозможными участие в боевых действиях, могут быть переведены на службу в тыловые подразделения, в частности в ТЦК, где они будут выполнять задачи, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях.
Могут ли "ограниченно пригодные" оказаться в боевых частях
Теперь ВВК не только определяет пригодность к службе, но и указывает, в какой именно воинской части военнообязанный может служить. Это означает, что даже лица с ограниченными физическими возможностями могут быть направлены в боевые подразделения, если это разрешает их состояние здоровья.
Согласно приказу №402, часть лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный", могут быть признаны непригодными к военной службе и сняты с военного учета. В то же время некоторые заболевания, ранее не считавшиеся препятствием для службы, теперь могут стать причиной отказа в призыве.
Если военный получил ранения: категории годности
Для военнослужащих, получивших ранения, теперь предусмотрены следующие категории годности:
- временно непригоден, что требует лечения, отпуска или увольнения со службы;
- непригоден, с пересмотром за 6-12 месяцев. Это люди, которые также получили ранения и некоторое время не могут выполнять боевые задачи.
Ранее "Телеграф" писал, обязательно ли обновлять данные в ТЦК мужчине, который снят или исключен из военного учета. Это касается нескольких категорий граждан.