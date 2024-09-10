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Мобилизуют ли с астмой: болезни органов дыхания, с которыми не призывают в армию

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Хронические болезни и мобилизация
Хронические болезни и мобилизация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые заболевания являются основанием для отсрочки

Изменения в законодательстве о мобилизации предусматривают новые критерии определения пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен перечень граждан, не подлежащих призыву. В частности, в эту категорию входят лица, имеющие серьезные заболевания органов дыхания.

Среди заболеваний, служащих основанием для непригодности к военной службе, выделяются:

  • хронические болезни нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;
  • тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Отметим, что этот тип астмы характеризуется частыми приступами, не поддающимися контролю медикаментами, и оказывают существенное влияние на дееспособность человека.

Напоминаем, что некоторые заболевания кожи и подкожной клетчатки являются основанием для признания лица непригодным к военной службе. К ним относятся:

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит);
  • с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обычная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии. Только наличие такого подтверждения позволит избежать мобилизации и освободить от военной службы.

Ранее "Телеграф" писал о травмах, после которых не берут в армию. Не могут призвать в армию военнообязанных, получивших серьезные травмы шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полости, а также конечностей.

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#Астма #Мобилизация #Отстрочка