В Киев съезжаются важные гости: город сковали пробки из-за перекрытия улиц, фото, видео (обновляется)

Сразу несколько важных гостей приедет в столицу в среду

В Киев с визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. У него запланировала встреча с президентом Украині Владимиром Зеленским.

Об этом в среду, 11 сентября, Науседа сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он также опубликовал соответствующую фотографию, сделанную на вокзале.

"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретиться с моим дорогим другом, президентом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной", — говорится в сообщении.

Гитанас Науседа. Фото: соцсеть Х

Также в этот день в столицу прибыла премьер-министер Латвии Эвика Силиня. Об этом она написала в своих соцсетях.

"Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО! Слава Украине", — отметила Силиня.

Эвика Силиня

В ее планы входит встреча с украинскими чиновниками, а также участие в обсуждениях по дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержке Украины, а также ее пути вступления в ЕС и НАТО.

Также 11 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми встретятся в Киеве с украинским президентом.

Стоит добавить, что ранее Владимир Зеленский анонсировал саммит Крымской платформы 11 сентября. Это инициированный Украиной международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, укрепления европейской и глобальной безопасности.

К слову, в соцсетях сообщают, что в связи с приездом гостей в столицу, город буквально сковали пробки. Это связано с тем, что часть улиц временно была перекрыта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале сентября в Киев на встречу с Владимиром Зеленским приезжал премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис.