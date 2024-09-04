Обстрел не помешал: в Киев на встречу с Зеленским приехал европейский премьер (видео)

На столичном вокзале заметили премьер-министра Ирландии

В среду, 4 сентября, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил репортер телерадиокомпании RTE. Ирландский журналист обнародовал видео с премьером на киевском вокзале.

Саймон Гаррис намерен говорить с Зеленским о войне России против Украины, поддержке нашего государства со стороны европейских партнеров и заявке Киева на вступление в Евросоюз.

Кроме того, страны должны совместно подписать меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной. Она выражает солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.

Следует отметить, что визит премьера Ирландии проходит после очередного массированного обстрела Украины.

"Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник является мрачным и ужасным напоминанием об угрозе, с которой Украина сталкивается ежедневно. Мы выражаем свое возмущение и соболезнование семьям погибших", — заявил выступая накануне сегодняшнего визита Гаррис.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Украина и Великобритания заключили важное военное соглашение.