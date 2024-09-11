До Києва з’їжджаються важливі гості: місто скували пробки через перекриття вулиць, фото, відео (оновлюється)

Одразу кілька важливих гостей приїде до столиці у середу

До Києва з візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа. У нього запланувала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це у середу, 11 вересня, Науседа повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Він також опублікував відповідну фотографію на вокзалі.

"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустрітися з моїм дорогим другом, президентом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні.

Гітанас Науседа. Фото: соцмережа Х

Також у цей день до столиці прибула прем’єр-міністр Латвії Евіка Силіня. Про це вона написала у своїх соцмережах.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні", — зазначила Силіня.

Евіка Силіня

До її планів входить зустріч з українськими чиновниками, а також участь в обговореннях щодо подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляхи вступу до ЄС та НАТО.

Також 11 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен разом із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі зустрінуться у Києві з українським президентом.

Варто додати, що раніше Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи 11 вересня. Це ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.

До речі, у соцмережах повідомляють, що у зв’язку з приїздом гостей до столиці місто буквально скували пробки. Це з тим, що частина вулиць тимчасово було перекрито.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку вересня до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським приїжджав прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.