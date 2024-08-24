В Украину прибыл президент страны-соседки: примет участие в торжествах в День Независимости (видео)

Визит ранее не анонсировался по соображениям безопасности

Утром в субботу, 24 августа, в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

Президент Польши приехал в Украину поездом. Видео его встречи на железнодорожном вокзале опубликовала в соцсети Х канцелярия президента Польши.

"Начался визит президента Анджея Дуды в Украину. В 33-ю годовщину Независимости Украины в торжествах принимает участие Президент Республики Польша", – подписаны кадры.

Визит ранее не анонсировался по соображениям безопасности. Однако польские СМИ пишут, что пишут, что Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне, в День государственного флага Украины Киев посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира, а также назвал себя другом Зеленского, призвав его к переговорам с Россией.

Тем временем украинцев с Днем Независимости поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и другие топ-командующие ВСУ. Заявление по этому поводу сделал и глава ГУР Кирилл Буданов. Отметился даже самопровозглашенный президент Беларуси — поздравляя Украину с Днем Независимости, Александр Лукашенко заявил, что народ двух стран объединяют не только "родственные связи", но и желание дружить, упомянул и о переговорах с РФ.