Визит Кулебы в Польшу обернулся скандалом: что произошло и при чем здесь "волынская трагедия"

Слова главы МИД Украины возмутили некоторых польских политиков

В ходе проходившей в польском городе Ольштын панельной дискуссии "Польша будущего" глава МИД Дмитрий Кулеба вместе со своим коллегой Радиславом Сикорским ответили на ряд вопросов. Некоторые ответы, касающиеся исторических событий, в итоге вызвали негодование отдельных польских политиков.

Об этом сообщает польское издание "Rzeczpospolita". Кулебу упрекнули Волынской трагедией, в ответ украинский министр вспомнил операцию "Висла", чем вызвал возмущение некоторых польских политиков.

"Отвечая на вопрос эксгумации жертв Волынской резни, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что во время операции "Висла" украинцев выселяли "с украинских территорий". Это заявление вызвало возмущение", — пишет польское издание.

В начале панельной дискуссии министр МИД Польши Сикорский заявил о том, что он с украинским министром "много инвестирует в будущее отношений между Польшей и Украиной". Он также добавил, что можно беспокоиться о том, что соседи делали друг другу в прошлом, а можно думать о том, как помешать таким ситуациям в будущем и бороться с общим врагом.

"У нас много общего, у нас очень длинная история, все взаимосвязано. Польско-украинские отношения иногда были довольно туманными, потому что мы очень близки друг к другу. Москва пытается сделать так, чтобы каждое облако по отношению к Украине и Польше свалилось на наши головы дождем", – сказал Дмитрий Кулеба.

Тогда же главу украинского МИД спросили о возможности эксгумации тел погибших поляков во время Волынской трагедии. Кулеба ответил, что с этим никаких проблем нет, однако отметил, что Украина в свою очередь просит почтить память украинцев и вспомнил операцию "Висла".

"Знаете ли вы, что все эти украинцы были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши, в том числе и в Ольштын? Если бы мы, политики, начали копаться в истории, качество разговора было бы совсем другим. Мы могли бы нырнуть вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы — полякам. Поэтому оставим эти вещи историкам", — сказал Кулеба.

Слова украинского министра вызвали большое возмущение у отдельных польских политиков. Они уцепились за слова "украинские территории" и обвинили Кулебу в территориальных претензиях к Республике Польша.

Так, вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, а впоследствии и глава польского правительства Дональд Туск заявили о том, что подобные заявления никак не способствуют отношениям между странами. В комментарии Польскому радио Косиняк-Камыш назвал такое отношение к Волынской трагедии "неприемлемым".

"Без эксгумации, без чествования наших жертв не может быть речи о хорошем будущем. Это не вопрос истории, а дело заживления раны, которая на сегодняшний день уже много лет открыта",- сказал министр национальной обороны Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск впоследствии заявил о том, что согласен с таким мнением. По его словам, он "однозначно отрицательно" оценивает то, что сказал Дмитрий Кулеба.

"Украина так или иначе должна будет ответить польским ожиданиям. Обоснованная оценка того, что происходило в украинско-польских отношениях, необходимы для налаживания хороших украинско-польских отношений", — заявил Туск.

При этом он весьма однозначно высказался по поводу будущего Украины в ЕС и того, какую роль в этом играет Польша.

"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а их много. Это не только вопросы торговых, пограничных, правовых и экономических стандартов. Это также вопросы культурных и политических стандартов", — подчеркнул Туск.

После волны возмущения в Польше в украинском МИД выступили с объяснением. В ведомстве отрицали обвинения поляков и объяснили, что Кулеба не высказывал никаких территориальных претензий к Польше. Что касается коммунистической депортации украинцев, то глава МИДа имел в виду то, что их выселяли с территорий, где они проживали сплоченной общиной.

"Именно в этом духе следует понимать слова об "украинских территориях" — то есть территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной", — подчеркнул спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Исторический контекст

Вторая Мировая война была временем жестоких испытаний и для Украины, и для Польши. На оккупированных немцами территориях развернулась активная партизанская борьба, в которой принимали участие различные военные формирования, в частности, Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия крайова. Их деятельность была особенно заметна на Волыни.

Эти годы отразились трагическим противостоянием между украинцами и поляками. Обе стороны прибегали к этническим чисткам, оправдывая свои действия местью за прошлые несправедливости и текущие конфликты. По данным Института истории Украины, эти события стали одним из самых кровавых эпизодов украино-польского конфликта военного времени.

Волынская резня

Польские исследователи оценивают количество погибших с польской стороны по меньшей мере в 35 тысяч человек, из которых 18 тысяч были идентифицированы. Украинские потери, по разным оценкам, достигают нескольких тысяч человек, хотя точных подсчетов в Украине не производилось.

Послевоенный период ознаменовался территориальными изменениями между восстановленной Польшей и Советским Союзом. На фоне этих действий УПА продолжала свою деятельность в приграничных районах. Пытаясь подорвать поддержку повстанцев среди местного населения, польские власти в апреле 1947 начали масштабную депортацию этнических украинцев на западные и северные территории Польши, ранее принадлежавших Германии.

Операция "Висла"

Эта акция, известная как операция "Висла", стала еще одним болезненным эпизодом в сложной истории украинско-польских отношений XX века.

Сейчас российская пропаганда активно использует оба события, чтобы посеять раздор между поляками и украинцами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.