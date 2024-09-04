Две любви Дмитрия Кулебы: как выглядят бывшая и нынешняя жены дипломата, и что о них известно (фото)

Дипломат подал в отставку, пока не известно, чем он будет заниматься дальше

В среду, 4 сентября, в сети распространилась информация, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке. Его обращение будет рассмотрено Верховной Радой на одном из ближайших пленарных заседаний. Кроме того, заявления на увольнение написали еще несколько высокопоставленных чиновников, среди которых Ольга Стефанишина, Ирина Верещук, Ростислав Шурма.

А пока в сети обсуждают обновление правительственной верхушки и возможное увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы, "Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни главного дипломата Украины. Как оказалось, у Кулебы в жизни есть две важные женщины — бывшая жена Евгения Кулеба, которая родила ему двоих детей, и нынешняя избранница Светлана Павелецкая.

Евгения Кулеба — что известно об экс-жене министра

Дмитрий Кулеба был официально женат один раз. В начале 2000-х он связал свою жизнь с выпускницей Киевского института международных отношений Евгенией. В этом браке у дипломата родилось двое детей — в 2006 году сын Егор, а в 2011 дочь Любовь.

Известно, что Евгения Кулеба обосновала свой проект "Город-Сад", который занимался обустройством Парка Шелковичный в Славянске и Сквера Небесной сотни в Киеве. В 2020 году Евгения стала главой списка партийной организации "Слуги народа" на выборах в новый Киевсовет. А после избрания ее депутатом Киевсовета стала секретарем экологической комиссии.

В 2021 году в сети начали появляться слухи о разладе в отношениях Дмитрия Кулебы и его жены Евгении. Более того, поговаривали, что министр иностранных дел закрутил новый роман. А уже весной 2022 года супруги подтвердили свой развод, после чего Кулеба перестал скрывать новую избранницу.

Светлана Павелецкая — новая любовь министра

После развода с женой Евгенией Дмитрий Кулеба начал строить отношения со Светланой Павелецкой. Она — совладелеца издательства "Книголав" и бывшая маркетинговая директор "1+1 Медиа". Женщина ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в браке с которым в 2013 году родила сына.

Впервые открыто об отношениях с Кулебой Павелецкая заявила в его день рождения — 19 апреля 2023 года. В своем Instagram Светлана написала трогательное поздравление министру и опубликовала романтичное фото с ним, отметив его страницу в соцсети.

Теперь же ни Дмитрий Кулеба, ни его избранница Светлана не пытаются скрывать свои отношения, но пока они официально не женаты. Также в сети появилась информация, что пара живет в трехкомнатной квартире Павелецкой, куда переехал Кулеба после развода с женой. Известно, что эту недвижимость Светлана Павелецкая купила около трех лет назад, она находится в Правительственном квартале по соседству с Офисом президента.

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