Байдена дожали? Блинкен сделал важное заявление о разрешении бить по России дальнобойным оружием

В США считают, что удары по целям в России якобы не имеют большого значения для защиты Украины.

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предоставление Украине разрешения на удары по России дальнобойным оружием. Разговор должен состояться в пятницу, 13 сентября, во время второго визита британского премьера в Белый дом.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных Великобритании Дэвидом Лемми. По его словам, американская и британская стороны планируют выслушать позицию Украины по этому вопросу.

Блинкен и Лемми заявили, что в среду, 11 сентября, вместе посетят Киев. Они отметили, что сейчас наступил "критический момент" для поддержки Украины в ее борьбе с Россией.

В свою очередь Лемми заявил, что это будет "первый совместный визит такого рода за десятилетие". По его мнению, этот визит продемонстрирует поддержку Запада.

Блинкен также подтвердил, что Иран отправил России баллистические ракеты малой дальности. По его словам, из-за этого против Тегерана будут введены новые санкции.

"Мы публично предупреждали Тегеран, мы предупреждали Тегеран приватно, что такой шаг будет опасной эскалацией. Россия сейчас получила эти ракеты", — заявил он, добавив, что РФ, вероятно, использует иранские ракеты уже в течение нескольких недель.

Как сообщалось ранее, 9 сентября в Иране подтвердили, что передали российской армии баллистические ракеты в обмен на сою и пшеницу. Издание The Times отмечает, что Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет.