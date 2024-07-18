На Закарпатье волк зашел во двор и украл собаку: "преступление" хищника попало на видео

Хищника зафиксировала камера видеонаблюдения

В Закарпатской области во двор местных жителей зашел волк. Это произошло накануне в селе Порошково, что неподалеку от Перечина.

Об этом пишет Mukachevo.net со ссылкой на Закарпатское областное общество охотников и рыбаков. Отмечается, что около двух ночи камера внешнего видеонаблюдения зафиксировала, как волк зашел прямо во двор к людям и украл собаку.

Издание отмечает, что в Порошково этот случай стал первым. До сих пор волка в деревне никто не видел. Однако еще полгода назад аналогичные ситуации были в соседних населенных пунктах: Заричеве, Симере, Симерках и Буковце. Тогда сразу несколько хищников атаковали села.

В Закарпатском областном обществе охотников и рыболовов заявили, что из-за запрета охоты, действующей в Украине с начала полномасштабного вторжения, популяция хищных зверей в закарпатских лесах выросла, по меньшей мере, в четыре раза. Волки, шакалы, лисы и другие звери все чаще спускаются к людям в поисках пищи и это, говорят, очень опасно.

Там также отметили, что хищники могут не только нападать, но и переносить ряд инфекций. За последние два года закарпатские специалисты фиксировали у хищников бешенство и лептоспироз. Кроме того, была обнаружена вспышка африканской чумы диких свиней.

Порошково на карте

Напомним, в Закарпатской области вдоль реки Тиса, в которой нередко вылавливают утопающих, установили фортификацию в виде заграждения с колючей проволокой. Поскольку уклонисті довольно часто пытаются переплыть эту реку, чтобы убежать за границу, но в конце концов тонут, решили сделать выход к ней практически невозможным.