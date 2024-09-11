Заборону на удари по Росії знято? Зеленський зустрівся з Блінкеном та Ламмі

Заборону застосування Storm Shadow невдовзі можуть зняти

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головними дипломатами США та Великобританії Ентоні Блінкеном та Девідом Ламмі. Зокрема вони порушили питання застосування далекобійної зброї.

Про це йдеться у повідомленні у telegram-каналі глави держави. За його словами, увага також була приділена підготовці до наступного Саміту миру.

"Усі ключові питання обговорили. Важливо, щоб українські аргументи були почуті. Це стосується і далекобійної зброї, і забезпечення бойових бригад на фронті та спільної стратегії наближення справедливого миру", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський поінформував про ситуацію на передовій та про першочергові потреби українських військових. Крім того, він окремо підкреслив, що для України важливо якнайшвидше отримати можливість бити західною далекобійною зброєю територією Росії.

Рішення про дозвіл бити західною зброєю по російській території публічно Блінкеном і Ламмі не озвучувалося. Проте видання The Guardian пише, що міністри натякнули на те, що це обмеження буде знято.

Зазначається, що вони переговорять зі своїм керівництвом після повернення з України, а потім у п’ятницю президент США Джо Байден проведе зустріч із прем’єром Британії Кейром Стармером.

Джерела видання повідомили, що Британія вже прийняла рішення дозволити удари ракетами Storm Shadow по російських об’єктах, проте публічного оголошення про це не буде через "стратегічний характер" цього питання.

Також джерела видання кажуть, що Блінкен і Ламмі не приїжджали б до Києва, якби такого рішення не було.

Крім того, повідомляється, що обмеження на удари на відстані далі ніж 300 кілометрів все ще буде в силі, щоб "уникнути безрозсудних та непотрібних атак". Тобто Москва поки що залишається у безпеці.

Як повідомлялося раніше, перегляд рішення про застосування далекобійної зброї відбувається на тлі інформації про отримання Росією іранських балістичних ракет. США вже ввели нові санкції проти Тегерана, проте там говорили, що готові і до більш жорстких дій.