Индия должна стать "модератором" в переговорах между Украиной и РФ - украинский посол

Индия должна играть более активную роль в прекращении войны

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между воюющими странами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам. Об этом заявил посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук.

По его мнению, именно Индия должна играть более активную роль в прекращении войны. Слова посла приводит издание Bloomberg.

Посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук заявил, что Индия — это та страна, которая могла бы использовать связи с РФ, чтобы убедить Москву присоедениться к мирным переговорам с Киевом.

Он подчеркнул, что Нью-Дели необходимо "активизироваться" в вопросе прекращения войны, если они хотят получить постоянное место в Совбезе ООН:

"Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между двумя воюющими странами…Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России в Украине, если она хочет получить постоянное место в Совете Безопасности ООН", — отметил дипломат.

Полищук также заявил, что Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября 2024 года, чтобы положить конец конфликту, но пока неясно, согласится ли Нью-Дели.

По словам посла Полищука, на данный момент Индия согласилась "передавать сообщения" между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но не желает принимать более активное участие в прекращении войны.

Индия не должна довольствоваться ролью "почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией", а должна играть более "активную роль", сказал Полищук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, посетивший Киев 23 августа, заявил что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира. Он назвал себя другом Зеленского и призвал его к переговорам с Россией.