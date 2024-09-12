Полиция задержала напавших на военного в Ивано-Франковске: подробности инцидента

Пострадал и гражданский, вступивший за бойца

Полиция задержала троих мужчин, которые накануне, 11 сентября, побили военного в Ивано-Франковске и заступавшегося за бойца прохожего.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что агрессивную реакцию гражданских вызвало то, что военный попросил у них денег.

Фигурантами оказались три человека 17, 21 и 26 лет. Они после обращения военного напали на него. По прибытию на место происшествия правоохранители выяснили, что потерпевшим оказался 40-летний житель Ивано-Франковска, его с многочисленными побоями доставили в больницу.

К тому же в результате драки пострадал гражданский, увидевший избиение военнослужащего и пытавшийся заступиться за него. Мужчина также получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

По данным правоохранителей, 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. После задержания полицейские выяснили, что накануне драки фигуранты отдыхали и употребляли спиртные напитки в центре Ивано-Франковска. Затем к ним обратился военный и попросил денег. Однако, несмотря на наличие формы и вежливое обращение, молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку.

Фигуранты признали свою вину. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение карается на срок до четырех лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полиция задержала подозреваемого, избившего ветерана в Смеле.