Поліція затримала нападників на військового в Івано-Франківську: подробиці інциденту

Постраждав і цивільний, який вступився за бійця

Поліція затримала трьох чоловіків, які напередодні, 11 вересня, побили військового в Івано-Франківську та перехожого, який заступався за бійця.

Про це повідомили у Національній поліції України. Зазначається, що агресивну реакцію цивільних викликало те, що військовий попросив у них грошей.

Фігурантами виявились троє осіб 17, 21 та 26 років. Вони після звернення війскового напали на нього. По прибуттю на місце події правоохоронці з'ясували, що потерпілим виявився 40-річний іванофранківець, його з численними побоями доправили до лікарні.

До того ж у результаті бійки постраждав цивільний, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Чоловік також отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.

За даними правоохоронців, 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Після затримання поліцейські з’ясували, що напередодні сутички фігуранти відпочивали та вживали спиртні напої в середмісті Івано-Франківська. Після до них звернувся військовий та попросив грошей. Проте попри наявність форми та ввічливе звернення, молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Фігуранти визнали свою провину. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліція затримала підозрюваного, який побив ветерана у Смілі.