"Позорный поступок": на Черкасчине громкий скандал из-за избиения военного, люди вышли на митинг, полиция реагирует

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве

В Черкасской области между бывшим военным и водителем автомобиля Hyundai, создавшим аварийную ситуацию на дороге, случилась драка. Этим делом занялась полиция.

Инцидент случился 3 сентября недалеко от села Ротмистровка. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления нацполиции области Зоя Вовк, пишет "Суспільне".

"Как выяснилось, накануне инцидента родители бывшего военнослужащего ехали в авто и у них возник конфликт с жителями Смелы — один из водителей создал аварийную ситуацию. О случившемся родители рассказали сыну. Также добавили, что видели автомобиль, который их " подрезал", в селе Ташлык. Сын решил разобраться с водителем, однако на месте его уже не было. Мужчина снял с автомобиля номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь установить владельца", — рассказала Вовк.

В социальных сетях владелец авто сам наткнулся на сообщение мужчины и откликнулся, назначив ему встречу. В ходе личного разговора между ними завязалась ссора, а затем драка. Видео потасовки вскоре распространилось по сети.

Местные СМИ утверждают, что якобы спустя почти неделю после конфликта полиция не возбудила уголовное дело.

В то же время, независимое черкасское медиа "18000" пишет, что бывшего военнослужащего Анатолия Гончаренко якобы избил Вадим Долотенко, который фигурирует в ряде уголовных производств. Они, в частности, связаны с нанесением телесных повреждений, а также грабежами. Журналисты издания называют Долотенко "местным полукриминальным элементом".

Как пишет издание "Про Все", в понедельник, 9 сентября, в Смеле под стенами райотдела полиции прошла мирная акция в поддержку защитников и их семей после недавнего избиения военного. Люди требуют, чтобы виновных в избиение привлекли к ответственности.

Глава Смелянской общественной организации "Территория достоинства" Анатолий Терещенко отметил, что депутат горсовета Виктор Овчаренко уже инициировал внеочередную сессию.

"Суть конфликта до конца не выяснена, вероятно, дорожное происшествие. Да что бы там ни произошло, сам факт избиения воина-защитника — это переход красных линий. Городской совет, полиция, общественный актив должны озвучить свою позицию. Бить людей — дикость, а бить воина — за пределом здравого смысла", — сказал Терещенко.

Что говорят в полиции

В пресс-службе ГУНП в Черкасской области отмечают, что полицейские сектора реагирования патрульной полиции оперативно прибыли на место происшествия, провели опрос участников и вызвали скорую помощь.

Полицейские сопровождали автомобиль медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи. В медицинском заведении 37-летний мужчина отказался от госпитализации.

"Кроме того, общаясь с полицейскими, он указал, что претензий ни к кому нет и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела. Позже полицейские снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация происшествия. В то же время, по действиям сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.

Реакция Давида Арахамии

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Этот случай должен быть на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора. Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию".

Реакция начальника Черкасской ОВА

Игорь Табурец отреагировал на происшествие в Смеле. Он подчеркнул, что правоохранители должным образом должны отреагировать на случившееся.

"Позорный случай в нашей Смеле. Не о благодарности и уважении к Защитникам и Защитницам Украины. Инцидент должен иметь надлежащую оценку и реагирование от правоохранителей. А виновные – привлечены к ответственности. Случай, который должен стать уроком для всех. Особенно для тех, кто до сих пор не понял, что идет война", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года в Киеве неизвестные жестоко избили бывшего военного, когда тот выгуливал собаку в парке. Незнакомцам, как оказалось, не понравилась его прическа.