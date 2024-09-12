Москвичі не хочуть вмирати за Курськ: Тімоті Снайдер назвав дві несподівані причини

Обираючи між Курськом і Кримом, Путін запиниться на другому, каже американський історик

Для невизнаного Заходом президента Володимира Путіна буде більш болючою втрата окупованого РФ Криму, аніж Курської області, частково занятої ЗСУ. Причому думку диктатора в основній своїй масі поділяють і пересічні росіяни, які маюуть для того два резони.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський історик та професор Єльського університету, автор численних праць про історію Східної Європи Тімоті Снайдер.

Більше читайт на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "Кінець режиму Путіна буде неймовірним, — Тімоті Снайдер про результати Курська, загрозу Трампа і урок для України".

Гадаю, серед росіян дуже мало людей, яким не байдужий Курськ, — каже історик. — Не думаю, що в Москві дуже багато 25-річних чоловіків, які хочуть померти за Курськ. Поняття боротьби з Україною для них менша проблема, тому що вони не думають про це як про Україну. Вони думають, що це схоже на славетну битву проти НАТО. Ніхто в Москві не уявляє, що помре в Курську.

На думку амбасадора України, для Путіна і росіян втрата Криму – це інша категорія, адже півострів юридично є українською територією.

— Але я не думаю, що ми повинні надто думати про те, як Путіну боляче або як він почувається. Гадаю, ми повинні більше думати про те, що ускладнює росіянам ведення війни.

Американський історик наголосив, що зараз його контакти з росіянами зведені до мінімуму, тому він може помилятися, але погодився з твердженням, що окупантам краще вмерти за Крим і Донбас, а не за Курську область.

— Воюючи в Україні, росіяни можуть принаймні щось вкрасти. А в Курській області — інакше. Вони, по суті, пограбували б своїх. Вчинити злочини проти мирного населення на Курщині трохи проблематичніше. Тож у цьому сенсі російська область складніша за українську. В українській, як ми бачили, вони можуть робити все, що хочуть. А в Росії, мабуть, ні, — Тімоті Снайдер назвав першу причину різниці у ставленні окупантів до своєї та української території.

Він додав, що для російських військових на Курщині "нема слави".

— У них є думка, що в Україні вони ведуть славну війну проти всього світу. Але в Курській області такого нема, — назвав другу причину професор Єльського університету.

Раніше Тімоті Снайдер назвав "Телеграфу два варіанти кінця для Путіна.