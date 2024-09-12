Цинично высказалась о Майдане и была задержана СБУ: чем известна Елена Лукаш, которую называли "главным юристом" Януковича (фото)
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Громко о своих амбициях и политических предпочтениях Елена Лукаш заявила в конце 2004 года
В украинской политике хватает скандальных депутатов, которые, в частности, резко высказывались по поводу Майдана и были замешаны в громких делах. В их числе оказалась и Елена Лукаш, которая была депутатом ВР двух созывом, а также экс-министром Кабмина и бывшим министром юстиции нашей страны.
"Телеграф" решил выяснить, каким был карьерный путь Елены Лукаш. Также мы вспомнили, в каких скандалах фигурировала украинский политик и в чем ее обвиняла Генеральная прокуратура.
Елена Лукаш — политическая карьера и уголовное дело
Украинский политик Елена Лукаш родилась в городе Рыбница (Молдавская ССР), но в 1976 году вместе с родителями переехала в Северодонецк в Луганской области, где училась и жила до 1995 года. В 2000 году она в Киеве получила образование по специальности "правоведение" и начала активно заниматься юридической деятельностью.
В период Оранжевой революции Елена Лукаш в Верховном суде представляла интересы кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Во время рассмотрения дела "Ющенко против ЦИК" она громко заявила о своих амбициях и предпочтениях.
И несмотря на проигрыш, Лукаш завоевала доверие беглого президента, а также других представителей "Партии регионов". Женщина оказывала им юридическую помощь почти в каждом деле, поэтому в СМИ ее стали называть "главным юристом" Януковича.
В 2006 году Елена Лукаш стала народным депутатом Украины, позже ее назначили первым заместителем министра Кабмина. В 2007 году она снова прошла в Верховную Раду от "Партии регионов". После прихода Януковича к власти Елена Лукаш перебралась на Банковую и в 2011 году стала первым заместителем главы Администрации президента — представителем президента в Конституционном Суде, а также получила звание "Заслуженный юрист Украины".
В 2012 году она была назначена министром Кабинета министров Украины, а в 2013 году Янукович назначил Лукаш министром юстиции Украины. Но после бегства Януковича Лукаш также пропала из поля зрения.
Критика Майдана
Во время Революции достоинства Елена Лукаш критиковала события, происходящие на Майдане, заявляя, что поведение митингующих несет "насильственный характер". Также она говорила о законности применения силы против участников Евромайдана.
В громкий скандал экс-министр юстиции попала, когда была на программе "Свобода слова Савика Шустера". Елена Лукаш в прямом эфире "перекинула" ответственность за убийства на Майдане на его участников. После ее слов студия взорвалась криками.
Уголовное дело
В 2015 году Елену Лукаш объявили в розыск, предъявив подозрение в присвоении государственных средств на сумму более 2,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191 УК) из-за организованного фиктивного тендера. Спустя несколько месяцев в СБУ сообщили, что задержали экс-министра юстиции в Киеве, сразу после возвращения в Украину.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативой освобождения под залог в 5,1 миллиона гривен. Эта сумма была внесена нардепом Вадимом Новинским, но адвокаты Лукаш заявили, что СБУ отказалась выполнять решение суда в части освобождения подзащитной под залог.
В декабре 2015 года Соломенский райсуд Киева отказался продлить ограничительные меры в отношении Лукаш, освободив ее из-под ареста. В 2018 году Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствию не удалось найти достаточно доказательств для предъявления обвинения Елене Лукаш.
Спустя год заместитель генерального прокурора Виктор Чумак сообщил Лукаш о подозрении. Дело передали в НАБУ и САП, а в мае 2020 года было сообщено, что досудебное расследование по нему завершено.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас Любовь Полежай, которую называли любовницей Виктора Януковича. Согласно слухам, она родила беглому президенту сына.