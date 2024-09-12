Цинично высказалась о Майдане и была задержана СБУ: чем известна Елена Лукаш, которую называли "главным юристом" Януковича (фото)

Громко о своих амбициях и политических предпочтениях Елена Лукаш заявила в конце 2004 года

В украинской политике хватает скандальных депутатов, которые, в частности, резко высказывались по поводу Майдана и были замешаны в громких делах. В их числе оказалась и Елена Лукаш, которая была депутатом ВР двух созывом, а также экс-министром Кабмина и бывшим министром юстиции нашей страны.

"Телеграф" решил выяснить, каким был карьерный путь Елены Лукаш. Также мы вспомнили, в каких скандалах фигурировала украинский политик и в чем ее обвиняла Генеральная прокуратура.

Елена Лукаш — политическая карьера и уголовное дело

Украинский политик Елена Лукаш родилась в городе Рыбница (Молдавская ССР), но в 1976 году вместе с родителями переехала в Северодонецк в Луганской области, где училась и жила до 1995 года. В 2000 году она в Киеве получила образование по специальности "правоведение" и начала активно заниматься юридической деятельностью.

В период Оранжевой революции Елена Лукаш в Верховном суде представляла интересы кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Во время рассмотрения дела "Ющенко против ЦИК" она громко заявила о своих амбициях и предпочтениях.

И несмотря на проигрыш, Лукаш завоевала доверие беглого президента, а также других представителей "Партии регионов". Женщина оказывала им юридическую помощь почти в каждом деле, поэтому в СМИ ее стали называть "главным юристом" Януковича.

Елена Лукаш и Виктор Янукович, Фото: УНИАН

В 2006 году Елена Лукаш стала народным депутатом Украины, позже ее назначили первым заместителем министра Кабмина. В 2007 году она снова прошла в Верховную Раду от "Партии регионов". После прихода Януковича к власти Елена Лукаш перебралась на Банковую и в 2011 году стала первым заместителем главы Администрации президента — представителем президента в Конституционном Суде, а также получила звание "Заслуженный юрист Украины".

Елена Лукаш в Верховной Раде

В 2012 году она была назначена министром Кабинета министров Украины, а в 2013 году Янукович назначил Лукаш министром юстиции Украины. Но после бегства Януковича Лукаш также пропала из поля зрения.

Елена Лукаш и Николай Азаров

Критика Майдана

Во время Революции достоинства Елена Лукаш критиковала события, происходящие на Майдане, заявляя, что поведение митингующих несет "насильственный характер". Также она говорила о законности применения силы против участников Евромайдана.

В громкий скандал экс-министр юстиции попала, когда была на программе "Свобода слова Савика Шустера". Елена Лукаш в прямом эфире "перекинула" ответственность за убийства на Майдане на его участников. После ее слов студия взорвалась криками.

Уголовное дело

В 2015 году Елену Лукаш объявили в розыск, предъявив подозрение в присвоении государственных средств на сумму более 2,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191 УК) из-за организованного фиктивного тендера. Спустя несколько месяцев в СБУ сообщили, что задержали экс-министра юстиции в Киеве, сразу после возвращения в Украину.

Елена Лукаш была задержана СБУ, Фото: УНИАН

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативой освобождения под залог в 5,1 миллиона гривен. Эта сумма была внесена нардепом Вадимом Новинским, но адвокаты Лукаш заявили, что СБУ отказалась выполнять решение суда в части освобождения подзащитной под залог.

В декабре 2015 года Соломенский райсуд Киева отказался продлить ограничительные меры в отношении Лукаш, освободив ее из-под ареста. В 2018 году Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствию не удалось найти достаточно доказательств для предъявления обвинения Елене Лукаш.

Елену Лукаш обвинили в присовении госсредств

Спустя год заместитель генерального прокурора Виктор Чумак сообщил Лукаш о подозрении. Дело передали в НАБУ и САП, а в мае 2020 года было сообщено, что досудебное расследование по нему завершено.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Любовь Полежай, которую называли любовницей Виктора Януковича. Согласно слухам, она родила беглому президенту сына.