Друг сына Януковича с сомнительным стажем: куда сбежал одиозный экс-глава НБУ и временный премьер Сергей Арбузов

Арбузов считался самым молодым в Европе главой Национального банка

Среди украинских политиков, находящихся сейчас в розыске, отличился экс-глава Нацбанка Украины и временный премьер-министр Сергей Арбузов. За свою карьеру он сумел сколотить миллиарды, а потом пропасть из поля зрения.

"Телеграф" решил выяснить, в каких махинациях был замешан банкир и что о нем известно на данный момент. За время "работы" на высоких должностях на Арбузова всплыло много компромата.

Сергей Арбузов — за что ВАКС его заочно арестовал и где банкир сейчас

Финансист Сергей Арбузов родился и вырос в Донецке и свою трудовую деятельность начал в 19 лет. Без соответствующего образования, но благодаря усилиям мамы, которую называют авторитетной представительницей донецкого клана, он был назначен на должность начальника отдела, начальника управления в филиале Донецка КБ "ПриватБанк". После этого, карьера Арбузова стремительно шла вверх и с 2005 года он пошел в политику, присоединившись к политической силе "Наша Украина", которую позже сменил на "Партию регионов".

Сергей Арбузов на встрече с Януковичем, Фото: interfax.ru

С 2010 года Сергей Арбузов стал первым зампредседателем НБУ, а спустя несколько месяцев его назначили главой Национального банка Украины. Правда, к его рабочему стажу было много вопросов, поскольку на сайте регулятора было указано, что его стаж составляет "18 лет", хотя на тот момент Арбузову было всего 34 года. С 2022 по 2014 год банкир был первым вице-премьер-министром Украины, а с 5 февраля 2024 года после отставки правительства стал и.о. премьер-министра Украины.

Где сейчас экс-глава НБУ Сергей Арбузов

После Революции достоинства Арбузов сбежал из Украины, а в апреле 2014 года Генпрокуратура открыла против него уголовное производство. Указано, что исчез экс-глава НБУ 22 мая 2014 года и скрывается от правоохранительных органов, больше информации о нем в сети нет.

Сергей Арбузов, Фото: Liga.net

Бывшего главу Нацбанка обвинили в растрате государственных средств на сумму 220 миллионов долларов и объявили в розыск. Согласно данным, он создал телеканала БТБ, на обеспечение которого в 2011-2012 годах из бюджета страны выделялись огромные суммы.

Более того, за время своего руководства главным финансовым регулятором Арбузов провел тендеры на сумму, которая в три раза превышала тендеры Кабмина и парламента вместе взятых. НБУ при банкире был лишен самостоятельности и его главной функцией стала печать гривны и выдача валюты по принципу "сколько нужно".

Что касается вопроса его быстрого подъема по карьерной лестнице, то в сети писали, что Арбузов своим назначением обязан Януковичу, со старшим сыном которого поддерживал дружбу. Несмотря на то, что Арбузов отрицал эту информацию, заявляя, что всего добился самостоятельно, ходили слухи, что он стал главой НБУ, чтобы помочь сыну Януковича выкупить новые банковские активы в Украине.

Сергея Арбузова заочно арестовали

Известно, что в 2020 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал Сергей Арбузова. Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

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