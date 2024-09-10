Сменила фамилию и родила Януковичу сына: где сейчас любовница экс-президента Украины Любовь Полежай и как выглядит (фото)

Избранница беглого президента младше его на 24 года

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бывшая супруга которого сейчас живет в оккупированном Крыму, обустроил в России новое мини-"Межигорье" и стал отцом в третий раз. Предполагается, что сына ему родила Любовь Полежай, с которой он бежал из Украины в 2014 году.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о любовнице бывшего президента. Согласно данным, с Януковичем они вместе проживали в Межигорье, а потом уехали в курортный поселок в Сочи.

Где сейчас любовница Януковича Любовь Полежай и чем занимается

После того как Янукович сбежал из страны и доступ в его Межигорье стал открытым, стало известно, что у него была любовница. Женщина по имени Любовь Полежай была родной сестрой бывшей кухарки экс-президента.

Известно, что она занималась в Киеве благотворительностью и является обладательницей спа-салона Crystal Spa. В Межигорье были найдены ее портреты, вещи, а также рисунки ее дочери Марии от первого брака, которая подписывала Януковича как "V.F."

Рисунок дочери любовницы Януковича Марии

Именно с Любовью и своей падчерицей бывший президент сбежал в Россию, а его экс-супруга Людмила уехала в оккупированный Крым. Где сейчас именно живет Янукович данных нет, одни источники говорят, что они вместе с гражданской женой обосновались в Сочи, а другие — в подмосковной Барвихе.

Гражданская жена Януковича Любовь Полежай Фото:Pravda.com

Также, как сообщила в 2020 году журналистка Соня Кошкина, любовница экс-президента Любовь Полежай родила ему сына, которого назвали Гриша. Событие произошло примерно в 2018 году, но эта информация тщательно скрывается.

Любовь Полежай

Еще в СМИ писали, что Любовь Полежай сменила фамилию на девичью и стала Любовь Садыкова. Согласно информации за 2017 год, в Сочи она занялась фермерством, которое официально зарегистрировала, указав, что занимается выращиванием рассады и разведением крупного рогатого скота. Ее дочь Мария стала ученицей гимназии №5 в Сочи.

Как выглядит любовница Януковича, Фото: Antikor.com.ua

В 2021 году появилась информация, что Высший антикоррупционный суд снял арест с дома Любовь Полежай, который был арестован в 2014 году, поскольку следователям не удалось доказать связь Полежай с беглым Януковичем. Правоохранители утверждали, что дом был приобретен за украденные средства, но суд заявил, что аргументов недостаточно. Поэтому, имущество, которое Янукович дарил своей любовнице, принадлежит сейчас ей без оговорок. Но речь идет не только о роскошном особняке, но и нескольких квартирах в Киеве и салоне красоты.

"Телеграф" писал ранее, как выглядел и где похоронен сын Януковича, погибший на Байкале. Его жизнь сопровождалась многочисленными скандалами и расследованиями.