Цинічно висловилася про Майдан і була затримана СБУ: чим відома Олена Лукаш, яку називали "головним юристом" Януковича (фото)

Гучно про свої амбіції та політичні уподобання Олена Лукаш заявила наприкінці 2004 року

В українській політиці вистачає скандальних депутатів, які, зокрема, різко висловлювалися з приводу Майдану та були причетні до гучних справ. Серед них виявилася й Олена Лукаш, яка була депутатом ВР за двома скликаннями, а також ексміністром Кабміну та колишнім міністром юстиції нашої країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був кар’єрний шлях Олени Лукаш. Також ми згадали, у яких скандалах фігурувала український політик та в чому її звинувачувала Генеральна прокуратура.

Олена Лукаш – політична кар’єра та кримінальна справа

Український політик Олена Лукаш народилася у місті Рибниця (Молдавська РСР), але у 1976 році разом із батьками переїхала до Сєвєродонецька в Луганській області, де навчалася та жила до 1995 року. У 2000 році вона у Києві здобула освіту за спеціальністю "правознавство" та почала активно займатися юридичною діяльністю.

У період Помаранчевої революції Олена Лукаш у Верховному суді представляла інтереси кандидата у президенти України Віктора Януковича. Під час розгляду справи "Ющенка проти ЦВК" вона голосно заявила про свої амбіції та переваги.

І попри програш, Лукаш завоювала довіру президента-втікача, а також інших представників "Партії регіонів". Жінка надавала їм юридичну допомогу майже у кожній справі, тож у ЗМІ її почали називати "головним юристом" Януковича.

Олена Лукаш та Віктор Янукович, Фото: УНІАН

У 2006 році Олена Лукаш стала народним депутатом України, пізніше її призначили першим заступником міністра Кабміну. У 2007 році вона знову пройшла у Верховну Раду від "Партії регіонів". Після приходу Януковича до влади Олена Лукаш перебралася на Банкову й у 2011 році стала першим заступником глави Адміністрації президента – представником президента у Конституційному Суді, а також отримала звання "Заслужений юрист України".

Олена Лукаш у Верховній Раді

У 2012 році її було призначено міністром Кабінету міністрів України, а у 2013 році Янукович призначив Лукаш міністром юстиції. Але після втечі Януковича Лукаш також зникла з поля зору.

Олена Лукаш та Микола Азаров

Критика Майдану

Під час Революції гідності Олена Лукаш критикувала події, які відбуваються на Майдані, заявляючи, що поведінка мітингувальників має "насильницький характер". Також вона говорила про законність застосування сили проти учасників Євромайдану.

У гучний скандал ексміністр юстиції потрапила, коли була на програмі "Свобода слова Савік Шустер". Олена Лукаш у прямому ефірі "перекинула" відповідальність за вбивства на Майдані на його учасників. Після її слів студія вибухнула криками.

Кримінальна справа

У 2015 році Олену Лукаш оголосили в розшук, пред’явивши підозру у присвоєнні державних коштів на суму понад 2,5 мільйона гривень (ч. 5 ст. 191 КК) через організований фіктивний тендер. Через кілька місяців СБУ повідомили, що затримали ексміністра юстиції в Києві, одразу після повернення в Україну.

Олена Лукаш була затримана СБУ, Фото: УНІАН

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою звільнення під заставу в 5,1 мільйона гривень. Цю суму було внесено нардепом Вадимом Новинським, але адвокати Лукаш заявили, що СБУ відмовилася виконувати рішення суду щодо звільнення підзахисної під заставу.

У грудні 2015 року Солом’янський райсуд Києва відмовився продовжити обмежувальні заходи щодо Лукаш, звільнивши її з-під арешту. У 2018 році Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для пред’явлення звинувачення Олені Лукаш.

Олену Лукаш звинуватили у присвоєнні держкоштів

За рік заступник генерального прокурора Віктор Чумак повідомив Лукаш про підозру про розтрату та присвоєння 3,5 мільйона гривень. Лукаша звинуватили у проведенні незаконних тендерів. Справу передали до НАБУ та САП, а у травні 2020 року було повідомлено, що досудове розслідування щодо нього завершено. У 2023 році Вищий антикорупційний суд закрив частину справи за звинуваченням ексміністра юстиції Олени Лукаш. Захисники попросили закрити кримінальне провадження у зв'язку із закінченням терміну давності за статтею 366 КК України (службове підроблення). Суд цю частину провадження закрив, але продовжив слухати справу за іншою статтею — 264 ККУ (зловживання службовим становищем), термін давності якої склав 10 років і минув якраз у 2024 році. Ймовірно, цю частину провадження теж було закрито через термін давності.

"Телеграф" писав раніше, де зараз Любов Полежай, яку називали коханкою Віктора Януковича. Згідно з чутками, вона народила біглому президенту сина.