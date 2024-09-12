Украине не дают возможность бить по России: чего остерегаются западные партнеры

У Украины есть ракеты большой дальности, которые способны наносить удары вглубь территории России и уничтожать ее военные базы

Мнение украинских союзников насчет того, позволять ли наносить удары глубь России, разделились. Пока Украине не позволяют даже запускать ракеты по всем российским целям на оккупированных территориях.

Об этом пишет Le Monde. Отмечается, украинское правительство активно призывает своих союзников позволить использование ракет большой дальности по России.

"На лидеров США, Великобритании и Франции оказывается все большее давление в связи с условиями использования ракет большой дальности, которые они поставили Украине в последние месяцы и которые способны наносить удары вглубь территории России и уничтожать ее военные базы", — говорится в материале.

Сейчас украинские войска стремятся удержать территорию, захваченную в ходе внезапного летнего наступления (около 1300 квадратных километров) в Курской области России, и одновременно сдерживать продвижение вражеской армии в Донбасс. В связи с этим Украина все чаще просит снять ограничения на использование определенных видов вооружения, поставляемого Западом, — с дальностью стрельбы более 250 километров.

При этом, страны Запада осторожны в этом вопросе, поскольку украинские войска якобы "совершили несколько ошибок". К примеру, в июне текущего года ракетами ATACMS была атакована военная база РФ, на которой расположены радары, используемые для ядерного сдерживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский резко высказался насчет решения США относительно ударов по территории России.